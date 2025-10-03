Відео
Україна
Виплати військовим планують підвищити — про які суми йдеться

Виплати військовим планують підвищити — про які суми йдеться

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 10:33
В Україні планують підвищити мінімальні виплати військовим — що відомо
Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE

Мінімальні виплати військовим можуть підвищити до 30-50 тис. гривень. Наразі це питання обговорюють з міжнародними партнерами.

Про це розповів народний депутат від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

"Дотепер партнери не фінансували військові видатки — це було на плечах українського платника податків, а зараз ведеться мова про те, щоб вони зробили виняток, і ми вийдемо з непростої ситуації", — зазначив він.

Цимбалюк додав, що вперше від початку широкомасштабної війни тривають активні перемовини з міжнародними партнерами, аби вони фінансували не лише соціальні чи гуманітарні проєкти, а й безпосередньо військові витрати.

Чому Україна звернулася до партнерів щодо виплат ЗСУ

Днями голова бюджетного Комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що в бюджеті поки що недостатньо коштів для виплати грошового забезпечення військовим. У Верховній Раді сподіваються переконати партнерів у необхідності фінансування ЗСУ. Попередньо дефіцит складає 300 млрд грн.

"Фінальну суму зараз підбиває Мінфін. Наразі є верифікована суттєва потреба Міністерства оборони, і є набагато менші потреби Національної гвардії, ГУР, СБУ та інших силових відомств. Ці потреби треба об’єднати. Міністерство фінансів та уряд вийдуть з проєктом змін до державного бюджету в перших числах жовтня", — зазначила Підласа.

Голова бюджетного Комітету ВР наголосила, що це питання необхідно вирішити максимально швидко, адже з 1 листопада коштів на зарплати військовим буде недостатньо. 

Водночас щодо того, чи може виникнути тимчасовий розрив у можливостях виплачувати зарплату військовим, Підласа наголосила, що ВР не допустить такої ситуації.

До отримання дозволу Єврокомісії на використання 6 млрд євро, наданих ЄС за програмою ERA Loans на операційні військові потреби, уряд залучить гроші від розміщення облігацій внутрішніх державних позик для того, щоб уникнути затримок у виплатах військовим.

Раніше ми писали, на які виплати можуть розраховувати військовослужбовці з 1 жовтня 2025 року. 

Також дізнавайтеся, коли мають надійти перші виплати щойно мобілізованим

зарплати виплати ЗСУ військові військовослужбовці
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
