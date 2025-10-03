Видео
Выплаты военным планируют повысить — о каких суммах идет речь

Выплаты военным планируют повысить — о каких суммах идет речь

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 10:33
В Украине планируют повысить минимальные выплаты военным — что известно
Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE

Минимальные выплаты военным могут повысить до 30-50 тыс. гривен. Сейчас этот вопрос обсуждают с международными партнерами.

Об этом рассказал народный депутат от фракции "Батькивщина" Михаил Цимбалюк в эфире Ранок.LIVE.

"До сих пор партнеры не финансировали военные расходы — это было на плечах украинского налогоплательщика, а сейчас ведется речь о том, чтобы они сделали исключение и мы выйдем из непростой ситуации", — отметил он.

Цимбалюк добавил, что впервые с начала широкомасштабной войны продолжаются активные переговоры с международными партнерами, чтобы они финансировали не только социальные или гуманитарные проекты, но и непосредственно военные расходы.

Почему Украина обратилась к партнерам по выплатам ВСУ

На днях председатель бюджетного Комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что в бюджете пока недостаточно средств для выплаты денежного обеспечения военным. В Верховной Раде надеются убедить партнеров в необходимости финансирования ВСУ. Предварительно дефицит составляет 300 млрд грн.

"Финальную сумму сейчас подбивает Минфин. Сейчас есть верифицированная существенная потребность Министерства обороны, и есть гораздо меньшие потребности Национальной гвардии, ГУР, СБУ и других силовых ведомств. Эти потребности надо объединить. Министерство финансов и правительство выйдут с проектом изменений в государственный бюджет в первых числах октября", — отметила Пидласа.

Председатель бюджетного Комитета ВР отметила, что этот вопрос необходимо решить максимально быстро, ведь с 1 ноября средств на зарплаты военным будет недостаточно.

В то же время относительно того, может ли возникнуть временный разрыв в возможностях выплачивать зарплату военным, Пидласа подчеркнула, что ВР не допустит такой ситуации.

До получения разрешения Еврокомиссии на использование 6 млрд евро, предоставленных ЕС по программе ERA Loans на операционные военные нужды, правительство привлечет деньги от размещения облигаций внутренних государственных займов для того, чтобы избежать задержек в выплатах военным.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
