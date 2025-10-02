Відео
Головна Фінанси Виплати військовим — у ВР пояснили, чи вистачить коштів в бюджеті

Виплати військовим — у ВР пояснили, чи вистачить коштів в бюджеті

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 12:22
Виплати військовослужбовцям — у ВР розповіли, чи будуть затримки
Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE

В бюджеті поки що недостатньо коштів для виплати грошового забезпечення військовим. У Верховній Раді сподіваються переконати партнерів у необхідності фінансування ЗСУ. Проте затримок у виплатах захисникам не буде.

Про це заявила голова бюджетного Комітету Верховної Ради Роксолана Підласа в інтерв'ю "РБК-Україна".

Зазначається, що в бюджеті 2025 року не вистачає 300 млрд гривень для забезпечення військових. Зараз уряд намагається вести перемовини, щоб частину грошей, яку виділяє ЄС, можна було направити на ці потреби.

"Фінальну суму зараз підбиває Мінфін. Наразі є верифікована суттєва потреба Міністерства оборони і є набагато менші потреби Національної гвардії, ГУР, СБУ та інших силових відомств. Ці потреби треба об’єднати. Міністерство фінансів та уряд вийдуть з проєктом змін до державного бюджету в перших числах жовтня", — зазначила Підласа.

Вона додала, що це стане можливим тоді, коли Єврокомісія остаточно погодить можливість використання 6 млрд євро ERA Loans (відсотки від заморожених активів. — Ред.) на операційні військові потреби.

Чому виник дефіцит коштів на виплати військовим

Голова комітету ВР пояснила, що додаткова потреба в грошах почала накопичуватися з початку року. Тому що, по-перше, була нестача зброї від партнерів, яку Україні доводилося купувати за власні кошти. Тож уряд витрачав ресурс, який був запланований для грошового забезпечення військових, залишаючи непокритими майбутні періоди.

Другою причиною Підласа назвала необхідність в соціальному забезпеченні військовослужбовців і їх родин. 

"Коли ми ухвалювали зміни в бюджет в липні, було зрозуміло, що до кінця року грошей не вистачить. Але тоді не було ресурсу. Уряд і так дотяг доходи до максимуму, а далі було вже неможливо", — наголосила вона.

За словами Підласої, вже досить давно й на різних рівнях ведуться перемовини з партнерами щодо можливості використання європейської допомоги на потреби оборони. Але, на її думку, найбільшим каталізатором до того, що це рішення може бути прийнято зараз, є те, що Україна досягла межі свого власного ресурсу, який можливо використовувати на оборону.

Голова бюджетного Комітету ВР наголосила, що це питання необхідно вирішити максимально швидко, адже з 1 листопада коштів на зарплати військовим буде недостатньо. 

Водночас щодо того, чи може виникнути тимчасовий розрив у можливостях виплачувати зарплату військовим, Підласа наголосила, що ВР не допустить такої ситуації.

До отримання дозволу Єврокомісії на використання 6 млрд євро, наданих ЄС за програмою ERA Loans на операційні військові потреби, уряд залучить гроші від розміщення облігацій внутрішніх державних позик для того, щоб уникнути затримок у виплатах військовим.

виплати ЗСУ військові гроші військовослужбовці
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
