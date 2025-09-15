Відео
Головна Фінанси Індексація грошового забезпечення в ЗСУ у жовтні — що треба знати

Індексація грошового забезпечення в ЗСУ у жовтні — що треба знати

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 14:30
Грошове забезпечення в ЗСУ у жовтні — чи чекати індексації виплат
Оператор дронів у полі. Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

У жовтні 2025 року грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України буде різнитися залежно від посадових окладів, доплат, надбавок та премій. Також відомо, якою буде індексація виплат військовим наступного місяця.

Питання виплат в ЗСУ прописане в законі №2011-XII.

Читайте також:

Грошове забезпечення в ЗСУ у жовтні

В українській армії мінімальний рівень виплати становить 20,13 тис. грн, а максимальний прямо залежить від особливостей військової служби, роду військ, особистого вкладу та показників кожного конкретного військовослужбовця. А також:

  • займаної посади;
  • військового звання;
  • тривалості та інтенсивності служби.

У жовтні частині військових нададуть одноразову виплату у 30 тис. грн за бойові завдання поза зонами бойових дій. Тим, хто несе службу у "гарячих точках" на сході України, на окупованих чи територіях противника передбачені винагороди у розмірі від 50 до 100 тис. грн.

Також декому нарахують виплати за знищену ворожу техніку. Зокрема, ліквідація корабля першого рангу передбачає винагороду у розмірі понад 240 тис. грн, другого рангу — понад 180 тис. грн, третього рангу — більш ніж 122 тис. грн, четвертого рангу — майже 100 тис. грн. За знищення автомобіля противника виплачують по 12 тис. грн.

Передбачені премії для військових, зважаючи на дисципліну, дисциплінарні стягнення, рівень виконання обов'язків по службі. Також очікуються доплати за наукові ступені та звання військовим.

Чи чекати індексації виплат у жовтні

Окрім того, у жовтні передбачена для військових індексація зарплат. За правилами, в Україні індексація виплат можлива за умови перевищення індексу споживчих цін, що обчислюється наростаючим підсумком, порогового рівня індексації у 103%.

Згідно з оприлюдненим Державною службою статистки індексом інфляції за серпень 2025 року, показник дорівнює мінус 0,2%. Він визначає рівень індексації зарплати у жовтні залежно від того, які базові місяці було взято для здійснення розрахунку. 

Цьогоріч індексацію обнулили, а базовим місяцем в країні рекомендували визначити січень, а не грудень, як було раніше. Вперше можливість провести індексацію випала у липні завдяки індексу інфляції: на 133 грн для тих, хто базовим для розрахунку взяв січень, та 105 грн — для кого базовим місяцем є лютий.

Надалі у серпні та вересні показники індексації не змінились. Аналогічна ситуація щодо осучаснення виплат очікується і в жовтні — індексація залишиться на рівні 133 грн та 105 грн.

Раніше ми писали, коли починають нараховувати грошове забезпечення військовослужбовцям. Згідно з правилами, фінансування стартує з дня мобілізації.  

Також ми розповідали про порядок оформлення пенсії з інвалідності військовим та розміри виплат. Також уточнили, як саме продовжують виплати після переоцінювання. 

зарплати виплати ЗСУ гроші військовослужбовці
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
