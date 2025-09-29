Грошове забезпечення з 1 жовтня — хто з військових отримає премії та винагороди

Українські військові. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Під час війни грошове забезпечення в українській армії нараховується за особливими правилами, завдяки чому основну частину виплат деяких бійців становить не посадовий оклад, а саме одноразові винагороди та премії. Відомо, на які виплати зможуть розраховувати військовослужбовці з 1 жовтня 2025 року.

Порядок нарахування виплат прописаний у наказі Міністерства оборони № 260.

Які винагороди передбачені для військових з 1 жовтня

Правила нарахування виплат військовим відрізняються від звичайних зарплат працівників, оскільки їм можуть призначати додатково надбавки на житло та прожиткові, разову винагороду та премії, залежно від виконання видів бойових завдань у певних місцях захисту Батьківщини.

Грошове забезпечення військовослужбовців є сукупністю гарантованих держвиплат, що надають за виконання різноманітних обов’язків. Вони складаються:

зі щомісячних основних видів виплат (зокрема, посадового окладу);

зі щомісячних додаткових видів виплат (надбавки, доплати);

одноразових винагород, матеріальної підтримки та премій.

Мінімальна сума заробітної плати не може бути нижчою за близько 20 тис. грн.

Згідно з порядком виплат грошового забезпечення в ЗСУ, у жовтні деяким військовослужбовцям, які виконують особливі завдання, нададуть додаткові винагороди до окладу. Вони покликані стимулювати та підтримувати військових, які виконують завдання з підвищеним ризиком.

Додаткові винагороди військовослужбовцям за постановою №168 передбачені за таких умов:

30 тис. грн — за виконання бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовим наказом (розпорядженням). 50 тис. грн — за виконання бойових (спеціальних) завдань у складі органу військового управління/штабу угруповання військ (сил)/штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно/у складі командування та штабу частини (зведеного підрозділу) (зокрема, поза районами гарячих точок). 100 тис. грн — за участь у бойових діях/здійсненні заходів для забезпечення оборони країни, захисту безпеки громадян та інтересів країни через військову агресію РФ проти України.

Також військові мають право на одноразову винагороду в розмірі 70 тис. гривень. Її нарахують за кожні 30 днів виконання бойових/спеціальних завдань.

Правила нарахування премій військовим

Премії також нараховують військовослужбовцям за певними правилами. Важливо відрізняти такі виплати від інших винагород та доплат.

Розмір премії не може бути меншим за 10% від окладу. Тоді як посадовий оклад залежить від військового звання.

Її мають виплачувати щомісячно та можуть суттєво урізати за певних умов, адже надають з урахуванням:

дотримання бійцем військової дисципліни;

відсутності дисциплінарних стягнень;

особистих показників виконання службових обов’язків.

Скоротити розмір премії можуть у разі:

винесення догани від командира — на 10% від її розміру;

за умови суворої догани — на 20%;

у разі накладення двох доган — на 40%;

за наявності трьох доган — на 50%.

