Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Військова зарплата у жовтні — хто отримає премії та винагороди

Військова зарплата у жовтні — хто отримає премії та винагороди

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 14:30
Грошове забезпечення з 1 жовтня — хто з військових отримає премії та винагороди
Українські військові. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Під час війни грошове забезпечення в українській армії нараховується за особливими правилами, завдяки чому основну частину виплат деяких бійців становить не посадовий оклад, а саме одноразові винагороди та премії. Відомо, на які виплати зможуть розраховувати військовослужбовці з 1 жовтня 2025 року.

Порядок нарахування виплат прописаний у наказі Міністерства оборони № 260.

Реклама
Читайте також:

Які винагороди передбачені для військових з 1 жовтня

Правила нарахування виплат військовим відрізняються від звичайних зарплат працівників, оскільки їм можуть призначати додатково надбавки на житло та прожиткові, разову винагороду та премії, залежно від виконання видів бойових завдань у певних місцях захисту Батьківщини. 

Грошове забезпечення військовослужбовців є сукупністю гарантованих держвиплат, що надають за виконання різноманітних обов’язків. Вони складаються:

  • зі щомісячних основних видів виплат (зокрема, посадового окладу);
  • зі щомісячних додаткових видів виплат (надбавки, доплати);
  • одноразових винагород, матеріальної підтримки та премій.

Мінімальна сума заробітної плати не може бути нижчою за близько 20 тис. грн.

Згідно з порядком виплат грошового забезпечення в ЗСУ, у жовтні деяким військовослужбовцям, які виконують особливі завдання, нададуть додаткові винагороди до окладу. Вони покликані стимулювати та підтримувати військових, які виконують завдання з підвищеним ризиком. 

Додаткові винагороди військовослужбовцям за постановою №168 передбачені за таких умов:

  1. 30 тис. грн — за виконання бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовим наказом (розпорядженням).
  2. 50 тис. грн — за виконання бойових (спеціальних) завдань у складі органу військового управління/штабу угруповання військ (сил)/штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно/у складі командування та штабу частини (зведеного підрозділу) (зокрема, поза районами гарячих точок).
  3. 100 тис. грн — за участь у бойових діях/здійсненні заходів для забезпечення оборони країни, захисту безпеки громадян та інтересів країни через військову агресію РФ проти України.

Також військові мають право на одноразову винагороду в розмірі 70 тис. гривень. Її нарахують за кожні 30 днів виконання бойових/спеціальних завдань.

Правила нарахування премій військовим

Премії також нараховують військовослужбовцям за певними правилами. Важливо відрізняти такі виплати від інших винагород та доплат.

Розмір премії не може бути меншим за 10% від окладу. Тоді як посадовий оклад залежить від військового звання.

Її мають виплачувати щомісячно та можуть суттєво урізати за певних умов, адже надають з урахуванням:

  • дотримання бійцем військової дисципліни;
  • відсутності дисциплінарних стягнень;
  • особистих показників виконання службових обов’язків.

Скоротити розмір премії можуть у разі:

  • винесення догани від командира — на 10% від її розміру;
  • за умови суворої догани — на 20%;
  • у разі накладення двох доган — на 40%;
  • за наявності трьох доган — на 50%.

Нагадаємо, у Третьому армійському корпусі висловилися щодо можливих одноразових виплат у разі укладання контракту на службу в ЗСУ. Там висловили переконання, що це може стати ефективною мотивацією для українців. 

Раніше ми розповідали, які виплати передбачені для військових під час звільнення зі служби. Відповідне питання регулює закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". 

зарплати виплати ЗСУ премія гроші
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації