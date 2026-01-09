Відео
Україна
У Міноборони зробили заяву щодо виплат військовим у січні

У Міноборони зробили заяву щодо виплат військовим у січні

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 17:36
Виплати військовим у січні — у Міноборони пояснили, коли прийдуть гроші
Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE

Залишок грошового забезпечення за грудень 2025 року військовим виплатять в повному обсязі у січні 2026 року. Фінансовий ресурс вже спрямували на військові частини.

Про це йдеться в офіційному роз'ясненні Міністерства оборони України.

Читайте також:

У відомстві зазначили, що часткова виплата грошового забезпечення за грудень, яка відбулася наприкінці грудня 2025 року, була зумовлена особливостями завершення бюджетного року. 

"Таке рішення прийнято для забезпечення стабільного фінансування та не є порушенням законодавства", — наголосили в МОУ. 

Коли військовослужбовці отримають гроші за грудень

За даними Департаменту соціального забезпечення МОУ,  залишок грошового забезпечення за грудень 2025 року військовослужбовці у повному обсязі отримають в січні 2026 року. Необхідне фінансування, як заявлено, уже спрямували на військові частини для проведення розрахунків. 

В Міноборони нагадали, що за рішенням очільника відомства № 38/уд від 06.01.2026, виплати грошового забезпечення здійснюються до 20 числа щомісячно.

У разі надходження коштів до військової частини пізніше цього терміну — виплати мають здійснити протягом трьох днів від дати зарахування грошей на рахунок в/ч.

Чому військовим можуть затримати виплати

Адвокатка ЮКК "Де-Юре" Лариса Кісь пояснила виданню "Факти", що це може відбуватися через відсутність коштів у бюджеті або неналежно сформовані запити на виплату грошового забезпечення військовими частинами.

Причиною затримки в окремих випадках також може бути переведення захисника до іншої військової частини, довгострокові відрядження, переведення "приданими". Тоді може статися збій на рівні бухгалтерії ВЧ.

Раніше ми розповідали, які види матеріальної допомоги надаватимуть військовослужбовцям у 2026 році. 

Також дізнавайтеся, які знижки для захисників діють у січні. 

