Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Виплати військовим — кому додатково нарахують понад 24 тис. грн

Виплати військовим — кому додатково нарахують понад 24 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 11:00
Виплати в ЗСУ — кому додатково нарахують від 24 тис.грн у грудні
Військові на передових позиціях. Фото: Генштаб, Telegram

У грудні 2025 року частина військовослужбовців Збройних сил України зможе розраховувати на додаткові нарахування до свого грошового забезпечення. Йдеться про заохочувальні виплати, які законодавство передбачає для тих, хто уклав контракт на проходження військової служби.

Про те, хто має право на спеціальну заохочувальну допомогу при укладанні контракту та як саме вона обчислюється, розповіли на порталі "Ветеран". 

Реклама
Читайте також:

Кому передбачені додаткові виплати

Порядок таких нарахувань визначається законом України №2232-XII "Про військовий обов’язок і військову службу". Відповідно до цього документа, у грудні 2025 року додаткові кошти отримають ті військові, які підписали контракт у листопаді цього року. 

Право на таку виплату надається виключно тим, хто робить це вперше. Військовослужбовці, які вже служили за контрактом раніше, під дію цих норм не потрапляють.

Скільки становлять заохочувальні виплати

Розмір заохочення залежить від категорії військовослужбовця та розраховується у прожиткових мінімумах для працездатних осіб, встановлених станом на січень відповідного року. Для 2025 року базою є прожитковий мінімум у розмірі 3 028 грн.

Для різних категорій військових передбачені такі суми:

  • Рядовий склад — понад 24 тис. грн за контракт на три роки, що дорівнює вісьмом прожитковим мінімумам.
  • Сержанти та старшини — понад 27 тис. грн за контракт терміном не менше трьох років. Це відповідає дев’яти прожитковим мінімумам.
  • Офіцери — 30 тис. грн за укладення контракту більш ніж на один рік, тобто десять прожиткових мінімумів.

Чинне законодавство гарантує, що військовослужбовець, який підписує контракт уперше, отримує цю преміальну виплату на додачу до основного грошового забезпечення. 

Мінімальний рівень місячного забезпечення для військових починається від суми понад 20 тис. грн, а заохочення за контрактом нараховується окремо. 

Виплата здійснюється на підставі наказів командування військових частин. Для її отримання військовий повинен подати відповідний рапорт.
Кошти надходять на рахунок після набуття контрактом чинності, призначення військового на посаду та фактичного початку виконання службових обов’язків.

Хто може укласти контракт у грудні

Контракт на проходження служби мають право підписати як повнолітні громадяни України, так і іноземці або особи без громадянства. Також таку можливість мають військові, які вже служать, але бажають продовжити службу на контрактній основі.

Раніше ми розповідали, що держава компенсуватиме деякі послуги для військовослужбовців

Також дізнавайтеся, хто з військових може отримати 45 тис. грн матеріальної допомоги.

виплати ЗСУ гроші контракт доплати
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації