Виплати в ЗСУ — кому додатково нарахують від 24 тис.грн у грудні

Військові на передових позиціях. Фото: Генштаб, Telegram

У грудні 2025 року частина військовослужбовців Збройних сил України зможе розраховувати на додаткові нарахування до свого грошового забезпечення. Йдеться про заохочувальні виплати, які законодавство передбачає для тих, хто уклав контракт на проходження військової служби.

Про те, хто має право на спеціальну заохочувальну допомогу при укладанні контракту та як саме вона обчислюється, розповіли на порталі "Ветеран".

Кому передбачені додаткові виплати

Порядок таких нарахувань визначається законом України №2232-XII "Про військовий обов’язок і військову службу". Відповідно до цього документа, у грудні 2025 року додаткові кошти отримають ті військові, які підписали контракт у листопаді цього року.

Право на таку виплату надається виключно тим, хто робить це вперше. Військовослужбовці, які вже служили за контрактом раніше, під дію цих норм не потрапляють.

Скільки становлять заохочувальні виплати

Розмір заохочення залежить від категорії військовослужбовця та розраховується у прожиткових мінімумах для працездатних осіб, встановлених станом на січень відповідного року. Для 2025 року базою є прожитковий мінімум у розмірі 3 028 грн.

Для різних категорій військових передбачені такі суми:

Рядовий склад — понад 24 тис. грн за контракт на три роки, що дорівнює вісьмом прожитковим мінімумам.

Сержанти та старшини — понад 27 тис. грн за контракт терміном не менше трьох років. Це відповідає дев’яти прожитковим мінімумам.

Офіцери — 30 тис. грн за укладення контракту більш ніж на один рік, тобто десять прожиткових мінімумів.

Чинне законодавство гарантує, що військовослужбовець, який підписує контракт уперше, отримує цю преміальну виплату на додачу до основного грошового забезпечення.

Мінімальний рівень місячного забезпечення для військових починається від суми понад 20 тис. грн, а заохочення за контрактом нараховується окремо.

Виплата здійснюється на підставі наказів командування військових частин. Для її отримання військовий повинен подати відповідний рапорт.

Кошти надходять на рахунок після набуття контрактом чинності, призначення військового на посаду та фактичного початку виконання службових обов’язків.

Хто може укласти контракт у грудні

Контракт на проходження служби мають право підписати як повнолітні громадяни України, так і іноземці або особи без громадянства. Також таку можливість мають військові, які вже служать, але бажають продовжити службу на контрактній основі.

