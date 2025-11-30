Видео
Главная Финансы Выплаты военным — кому дополнительно начислят более 24 тыс. грн

Выплаты военным — кому дополнительно начислят более 24 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 11:00
Выплаты в ВСУ — кому дополнительно начислят от 24 тыс.грн в декабре
Военные на передовых позициях. Фото: Генштаб, Telegram

В декабре 2025 года часть военнослужащих Вооруженных сил Украины сможет рассчитывать на дополнительные начисления к своему денежному обеспечению. Речь идет о поощрительных выплатах, которые законодательство предусматривает для тех, кто заключил контракт на прохождение военной службы.

О том, кто имеет право на специальную поощрительную помощь при заключении контракта и как именно она исчисляется, рассказали на портале "Ветеран".

Читайте также:

Кому предусмотрены дополнительные выплаты

Порядок таких начислений определяется законом Украины №2232-XII "О воинской обязанности и военной службе". Согласно этому документу, в декабре 2025 года дополнительные средства получат те военные, которые подписали контракт в ноябре этого года.

Право на такую выплату предоставляется исключительно тем, кто делает это впервые. Военнослужащие, которые уже служили по контракту ранее, под действие этих норм не попадают.

Сколько составляют поощрительные выплаты

Размер поощрения зависит от категории военнослужащего и рассчитывается в прожиточных минимумах для трудоспособных лиц, установленных по состоянию на январь соответствующего года. Для 2025 года базой является прожиточный минимум в размере 3 028 грн.

Для разных категорий военных предусмотрены следующие суммы:

  • Рядовой состав — более 24 тыс. грн за контракт на три года, что равно восьми прожиточным минимумам.
  • Сержанты и старшины — более 27 тыс. грн за контракт сроком не менее трех лет. Это соответствует девяти прожиточным минимумам.
  • Офицеры — 30 тыс. грн за заключение контракта более чем на один год, то есть десять прожиточных минимумов.

Действующее законодательство гарантирует, что военнослужащий, который подписывает контракт впервые, получает эту премиальную выплату в дополнение к основному денежному обеспечению.

Минимальный уровень месячного обеспечения для военных начинается от суммы более 20 тыс. грн, а поощрение по контракту начисляется отдельно.

Выплата осуществляется на основании приказов командования воинских частей. Для ее получения военный должен подать соответствующий рапорт.
Средства поступают на счет после вступления контракта в силу, назначения военного на должность и фактического начала выполнения служебных обязанностей.

Кто может заключить контракт в декабре

Контракт на прохождение службы имеют право подписать как совершеннолетние граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства. Также такую возможность имеют военные, которые уже служат, но желают продолжить службу на контрактной основе.

Ранее мы рассказывали, что государство будет компенсировать некоторые услуги для военнослужащих.

Также узнавайте, кто из военных может получить 45 тыс. грн материальной помощи.

выплаты ВСУ деньги контракт доплаты
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
