Скільки виплачуватимуть військовим з 1 грудня — мінімальні та максимальні суми

Грошове забезпечення українських військових — це система виплат, що враховує складність служби, умови виконання завдань та особисті заслуги кожного захисника. Воно формується на основі чинного законодавства та державних постанов, які визначають як базові оклади, так і додаткові надбавки за участь у бойових діях чи особливі обставини.

Новини.LIVE розповідають, на які мінімальні та максимальні суми можуть розраховувати захисники у грудні 2025 року.

Як формується грошове забезпечення українських військових

Розмір виплат військовослужбовцям визначається низкою факторів, зокрема військовим званням, стажем служби, умовами виконання завдань та рівнем залучення до бойових операцій.

Основою є норми Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Постанова Кабінету Міністрів № 704, які чітко встановлюють структуру грошового забезпечення.

Загалом виплати складаються з трьох частин:

основні (посадовий оклад, оклад за званням, надбавка за вислугу);

додаткові (надбавки за умови служби, виконання бойових завдань, особливі заслуги);

одноразові (допомога на оздоровлення, виплати при пораненні, допомога після підписання контракту тощо).

Основні виплати станом на грудень 2025 року

До основної частини входить базовий оклад, який військовий отримує залежно від займаної посади та рівня відповідальності. На суму також впливають звання та тривалість служби — що вищий статус військовослужбовця, то більший його оклад.

У 2025 році мінімальний розмір грошового забезпечення у Збройних силах України становить 20 130 грн.

Додаткові надбавки — хто і скільки отримує

Постанова Кабміну №168 визначає доплати для військових, які виконують завдання у різних умовах. Розмір надбавок залежить від звання, досвіду, умов служби та місця виконання бойових операцій:

30 000 грн — для військових, які виконують бойові завдання поза межами районів активних бойових дій;

50 000 грн — для військовослужбовців, що беруть участь в управлінні військами;

100 000 грн — для захисників, які працюють безпосередньо в зоні бойових дій, уражають техніку противника або рятують українську техніку під обстрілами.

Окрема виплата — накопичувальна доплата в розмірі 70 000 грн, яка нараховується за кожні 30 днів виконання бойових завдань на лінії зіткнення або в тилу противника.

Одноразові виплати у грудні 2025 року

За певних обставин військовослужбовці можуть отримувати одноразові виплати. Серед них:

допомога на оздоровлення — у розмірі основного грошового забезпечення;

матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань — також у розмірі основного забезпечення;

виплата після першого контракту — від 24 000 грн залежно від звання та тривалості контракту;

виплата у разі поранення — визначається ступенем тяжкості, встановленим ВЛК або МСЕК;

допомога при звільненні зі служби — залежно від вислуги років.

Також можливе нарахування одноразових премій за особливі заслуги, результативне виконання завдань або з ініціативи командування.

Отже, військовослужбовець ЗСУ, залежно від посади, терміну та умов служби, складності виконуваних завдань, може отримати у грудні від 20 130 грн. Якщо ж він пропрацював місяць на лінії зіткнення, сума виплат може сягати 200 000 грн (оклад 20 130 грн + 100 000 грн бойових + 70 000 грн накопичувальна доплата) і більше, якщо, наприклад, боєць йде у відпустку й отримує оздоровчі.

