Головна Фінанси Виплати військовим у грудні — в яких числах мають прийти гроші

Виплати військовим у грудні — в яких числах мають прийти гроші

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 11:00
Виплати військовим — в яких числах мають прийти ГЗ, премії та бойові у грудні
Військовий говорить телефоном. Фото: Генштаб, Telegram

Захисники та захисниці України, відповідно до законодавства, щомісяця забезпечуються грошовим утриманням. Виплати складаються з базового окладу та низки надбавок й здійснюються поетапно. 

Новини.LIVE розповідають, у яких числах військовослужбовцям мають прийти гроші на картки у грудні 2025 року.

Читайте також:

Які суми мають виплатити

Питання виплат захисникам та захисницям України регулюється положеннями Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" та Постановою Кабінету Міністрів № 704.

Чинні норми передбачають, що у грудні військовослужбовцям мають виплатити:

  1. Основне грошове забезпечення (ГЗ) — не менш як 20 130 грн (сюди входять посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років).
  2. Додаткова винагорода — від 30 000 до 100 000 грн (відповідно до місця служби, складності виконуваних завдань та терміну участі у бойових діях).

Крім того, військовослужбовці, залежно від індивідуальних обставин, у грудні можуть отримати різні види допомог та компенсацій, а також накопичувальну доплату — 70 000 грн за кожні 30 днів перебування "на нулі".

В яких числах мають прийти гроші

У грудні, як і зазвичай, виплати захисникам надходитимуть у два етапи:

  • основна частина ГЗ — з 5 по 15 грудня;
  • доплати — після 25 грудня.

Однак слід враховувати, що гроші можуть прийти на картки як раніше, так і пізніше вказаних дат.

Чому виплати можуть затримати

Найчастіше затримки можуть виникати з таких причин:

  • брак коштів у бюджеті або затримки в надходженні фінансування;
  • неполадки в роботі бухгалтерських програм чи платіжних сервісів;
  • довше опрацювання документів у військових чи кадрових підрозділах.

Активні обстріли та нестабільна ситуація в окремих регіонах також ускладнюють роботу фінансових установ і можуть призвести до призупинення або уповільнення перерахувань.

Раніше ми розповідали, чи планує уряд підвищення виплат військовослужбовцям у 2026 році.

Також дізнавайтеся, які виплати належать захисникам при зміні місця служби.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
