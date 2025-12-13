Выплаты в ВСУ — какие максимальные суммы военные могут получить в январе

Военные на боевом задании. Фото: Генштаб, Telegram

Украинские защитники и защитницы ежемесячно получают от государства денежное обеспечение. Выплаты поступают несколькими платежами в течение месяца, а суммы зависят от многих факторов, таких как должность, воинское звание, сложность выполняемых задач и тому подобное.

Новини.LIVE рассказывают, на какие максимальные выплаты могут рассчитывать военнослужащие в январе.

Из чего состоит денежное обеспечение защитника

Вопрос выплат военным регулируется несколькими законодательными актами, в частности это:

Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

постановление Кабинета Министров №704.

приказы Министерства обороны №260 и № 280.

В соответствии со статьей 9 вышеуказанного закона, денежное обеспечение определяется в зависимости от должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы, квалификации, ученой степени и ученого звания военнослужащего.

В состав денежного обеспечения входят:

должностной оклад, оклад по воинскому званию;

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, вознаграждения, которые имеют постоянный характер, премия).

Также военные могут получать одноразовые дополнительные виды денежного обеспечения, такие как материальная помощь, компенсации и тому подобное.

Какую максимальную сумму может получать военный

Минимальное денежное обеспечение, которое получает рекрут с 1 разрядом, который проходит службу по контракту или по мобилизации и имеет выслугу до 1 года, составляет 20 130 грн. Эта базовая ставка увеличивается в зависимости от рода войск, звания, продолжительности службы и тому подобное.

Кроме того, постановлением Кабмина №168, предусмотрены надбавки к основному денежному обеспечению:

30 000 грн — лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службы, лицам начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейским;

50 000 грн — для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в составе органа военного управления или осуществляющих управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные действия на линии боевого соприкосновения;

100 000 грн — военным, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, находясь непосредственно в районах их ведения;

70 000 грн накопительной доплаты — за каждые 30 дней выполнения задач на линии соприкосновения или в тылу врага.

Таким образом, военнослужащий, который в течение месяца участвовал в боях, может получить от 190 000 гривен (100 000 грн+70 000 грн+20 130 грн), если брать во внимание базовую зарплату и все возможные надбавки.

