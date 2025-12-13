Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Главная Финансы Выплаты военным — кто получит максимальные суммы в январе

Выплаты военным — кто получит максимальные суммы в январе

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 15:25
Выплаты в ВСУ — какие максимальные суммы военные могут получить в январе
Военные на боевом задании. Фото: Генштаб, Telegram

Украинские защитники и защитницы ежемесячно получают от государства денежное обеспечение. Выплаты поступают несколькими платежами в течение месяца, а суммы зависят от многих факторов, таких как должность, воинское звание, сложность выполняемых задач и тому подобное.

Новини.LIVE рассказывают, на какие максимальные выплаты могут рассчитывать военнослужащие в январе.

Из чего состоит денежное обеспечение защитника

Вопрос выплат военным регулируется несколькими законодательными актами, в частности это:

  • Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
  • постановление Кабинета Министров №704.
  • приказы Министерства обороны №260 и № 280.

В соответствии со статьей 9 вышеуказанного закона, денежное обеспечение определяется в зависимости от должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы, квалификации, ученой степени и ученого звания военнослужащего.

В состав денежного обеспечения входят:

  • должностной оклад, оклад по воинскому званию;
  • ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, вознаграждения, которые имеют постоянный характер, премия).

Также военные могут получать одноразовые дополнительные виды денежного обеспечения, такие как материальная помощь, компенсации и тому подобное.

Какую максимальную сумму может получать военный

Минимальное денежное обеспечение, которое получает рекрут с 1 разрядом, который проходит службу по контракту или по мобилизации и имеет выслугу до 1 года, составляет 20 130 грн. Эта базовая ставка увеличивается в зависимости от рода войск, звания, продолжительности службы и тому подобное.

Кроме того, постановлением Кабмина №168, предусмотрены надбавки к основному денежному обеспечению:

  • 30 000 грн — лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной уголовно-исполнительной службы, лицам начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейским;
  • 50 000 грн — для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в составе органа военного управления или осуществляющих управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные действия на линии боевого соприкосновения;
  • 100 000 грн — военным, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, находясь непосредственно в районах их ведения;
  • 70 000 грн накопительной доплаты — за каждые 30 дней выполнения задач на линии соприкосновения или в тылу врага.

Таким образом, военнослужащий, который в течение месяца участвовал в боях, может получить от 190 000 гривен (100 000 грн+70 000 грн+20 130 грн), если брать во внимание базовую зарплату и все возможные надбавки.

Ранее мы рассказывали, кто из военнослужащих имеет право на специальную поощрительную помощь при заключении контракта и как именно она исчисляется.

Также узнавайте, какие выплаты полагаются военному при переводе в другую часть.

зарплаты выплаты ВСУ военные военнослужащие
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
