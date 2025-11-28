Видео
Видео

Выплаты военным — почему могут задержать начисления

Выплаты военным — почему могут задержать начисления

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 14:30
Задержки выплат военным — почему возможны и куда обращаться
Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований дважды в месяц получают денежное обеспечение. Как правило, с 5 по 15 число поступает аванс, который обычно охватывает основную часть ГЗ, а после 25 числа — "боевые" и другие надбавки. Однако иногда деньги не перечисляют в указанные сроки.

О том, в каких случаях военнослужащим могут задерживать выплаты, рассказали специалисты Европейской Бизнес Ассоциации.

Почему военным могут задерживать выплаты

Причины задержек могут быть разными, особенно в условиях войны. Чаще всего это связано с несколькими факторами:

  • Финансовые трудности. Недостаток средств или задержки в поступлении бюджетного финансирования могут замедлять процесс выплат. В военный период бюджетная система работает с дополнительной нагрузкой, что нередко вызывает сбои.
  • Технические сбои. Неполадки в работе бухгалтерских программ или платежных сервисов также могут стать причиной того, что деньги поступают позже, чем ожидалось.
  • Административные процессы. Дольше обработки документов, проверка данных или задержки в военных или кадровых подразделениях иногда откладывают выплаты.
  • Влияние боевых действий. Активные обстрелы и нестабильная ситуация в отдельных регионах затрудняют работу финансовых учреждений и могут привести к приостановке или замедлению перечислений.

Конкретно установленного допустимого срока задержки нет, но длительная задержка (более одного месяца) может считаться нарушением.

Что делать военному в случае задержки выплат

Если военнослужащий сталкивается с ощутимой задержкой выплат, специалисты рекомендуют первым делом обратиться к своему командиру или руководству части — именно они могут предоставить объяснение ситуации или запустить процесс ее решения.

При отсутствии реакции, или если проблема не устраняется, военный имеет право поднять вопрос на высшем уровне, в частности в финансовых подразделениях Министерства обороны, которые отвечают за начисление и перечисление средств и могут выяснить причину задержки.

В случаях, когда есть подозрение на нарушение или неправильное ведение финансовой документации, при необходимости можно обратиться и в Государственную аудиторскую службу — она уполномочена проводить проверки и устанавливать, где именно возник сбой в системе выплат.

зарплаты выплаты ВСУ армия военные
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
