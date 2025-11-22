Що буде з виплатами військовим у грудні — суми окладів та надбавок

Українські військові. Фото: Генштаб

Військовослужбовці Збройних сил України та інших силових формувань щомісяця отримують комплексне грошове забезпечення, що включає кілька складових: посадовий оклад, регулярні надбавки та різні види одноразових виплат. Окрім основної зарплатної частини, держава передбачає також широкий спектр матеріальної підтримки та компенсацій, покликаних посилити соціальний захист військових.

Новини.LIVE пояснюють, на які саме нарахування можуть розраховувати українські захисники у грудні 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Які виплати передбачені для військових

Порядок виплат визначено Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" і постановою Кабінету Міністрів №704. Згідно з чинними нормами, грошове забезпечення включає:

обов’язкові виплати — посадовий оклад, оплата за військове звання та надбавка за вислугу років;

щомісячні надбавки — за умови служби, виконання оборонних завдань, високі ризики або особливі заслуги;

одноразові виплати — різні види матеріальної допомоги та компенсацій.

Мінімальний рівень грошового забезпечення у ЗСУ наразі становить 20 130 грн, і його отримують усі військовослужбовці незалежно від спеціальності, посади чи місця несення служби. Перегляд цієї суми поки що не планується.

На розмір базової ставки впливають тип підрозділу, посада, рівень відповідальності та складність поставлених завдань, а також вислуга і звання — від солдатського до офіцерського.

Надбавки, які нараховуватимуть у грудні

Постанова Кабміну №168 визначає механізм виплат, що залежать від умов служби та рівня небезпеки. У грудні військові можуть отримати такі доплати:

30 000 грн — щомісячно для бійців, що виконують завдання поза зонами активних бойових дій;

50 000 грн — для командирів та офіцерів, які керують підрозділами або координують бої;

100 000 грн — для військовослужбовців, що безпосередньо беруть участь у боях, уражають техніку противника та виконують інші особливо небезпечні місії.

Окремо нараховується накопичувальна премія 70 000 грн — її отримують ті, хто протягом 30 днів безперервно виконує бойові завдання на передовій або в районах, що контролює противник.

Одноразові виплати у грудні 2025 року

Українські військові мають право й на низку разових виплат, серед них:

допомога на оздоровлення — у розмірі базового грошового забезпечення;

матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань — також у межах основного окладу;

виплата за перший контракт — від 24 000 грн, залежно від звання та терміну служби;

фінансова допомога у разі поранення — визначається після висновків ВЛК чи МСЕК і залежить від тяжкості травми;

грошова допомога при звільненні — обчислюється з урахуванням вислуги років.

Окрім цього, військовослужбовці можуть бути заохочені преміями за визначні результати служби або успішне виконання особливо важливих завдань — такі виплати здійснюються за рішенням командування чи наказами Міністерства оборони.

Раніше ми розповідали, як військовим оплачується період лікування та реабілітації.

Також дізнавайтеся, скільки отримують військовослужбовці в ізраїльській армії ЦАХАЛ.