Яка зарплата військового в Німеччині — суми у 2025 році

Станом на листопад 2025 року чисельність німецької армії становить близько 182 тисяч військовослужбовців. Німеччина планує збільшити Збройні сили до 260 тисяч військовослужбовців до 2035 року, що є частиною військової реформи та зобов'язань перед НАТО.

Про те, скільки отримують солдати Бундесверу у 2025 році, розповіло видання AmalBerlin.

Зарплати рядового складу

Розмір грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять дійсну службу в армії Німеччини, визначається Федеральним законом про оплату праці. Ці виплати суттєво перевищують доходи резервістів. Відповідно до оновленої тарифної сітки на 2025 рік, чинної до 30 квітня 2026 року, оклади були підвищені на 3% (мінімум на €110).

Для більшості молодих людей шлях у Бундесвері починається з базової підготовки у складі рядового персоналу. Незалежно від того, чи це стрілець сухопутних військ, моряк або льотчик, саме на цьому етапі новобранці здобувають свою першу військову практику та визначаються з подальшою службовою траєкторією.

Брутто-зарплати для рядового складу:

стрілець, льотчик, матрос — близько €2,7 тис. (≈132 000 грн);

капрал — орієнтовно €2,75 тис. (≈134 000 грн);

штаб-капрал — €2,8–3 тис. (≈136 600-146 400 грн).

Наприклад: молодий 18-річний стрілець без сім’ї отримує базовий оклад у розмірі €2 706,99 до відрахувань. Після утримання податку на доходи (€354,25) та церковного збору (€31,88) чистий дохід становить €2 320,86 (≈113 000 грн).

Зарплати офіцерів в німецькій армії

Командні посади в Бундесвері оплачуються значно вище. Як правило, офіцерська кар’єра передбачає наявність університетського ступеня й пов’язана з виконанням найвідповідальніших керівних функцій.

Брутто-зарплати офіцерського складу:

лейтенант / лейтенант ВМС — €3,45–3,6 тис. (≈168 000-176 000 грн);

майор / капітан корвета — €5,9–6,1 тис. (≈288 000-298 000 грн);

підполковник / капітан фрегата — €6,5–7,85 тис. (≈317 000-383 000 грн).

Зарплати резервістів

Початковий заробіток для нових добровольців становить приблизно €2,2 тис.

Щодо резервістів діють окремі правила компенсації. Резервістами можуть бути як колишні військові, так і цивільні громадяни, які за власним бажанням беруть участь у тренуваннях та навчальних зборах Бундесверу.

Вони працюють на умовах часткової зайнятості й можуть виконувати свої обов’язки кілька днів або тижнів протягом року, отримуючи при цьому щоденну компенсацію, сумісну з цивільною зайнятістю.

Згідно з таблицею мінімальних виплат від 1 травня 2024 року, щоденна ставка для резервістів варіюється від €76,85 (≈3 800 грн) до €198,70 (≈9 700 грн) — залежно від займаної посади та кількості дітей у сім’ї.

Пільги для військовослужбовців у Німеччині

Окрім базового окладу, військовослужбовці мають право на різні доплати й користуються низкою спеціальних привілеїв. Наприклад, відповідно до правил кар’єрного проходження служби, солдати звільняються від сплати внесків до системи соціального страхування та забезпечуються безплатним медичним обслуговуванням у військових закладах. Це фактично підвищує їхній реальний дохід у порівнянні з цивільними працівниками.

Слід зважати й на офіційні доплати для певних рангів. Військові, які мають звання капрала або штаб-капрала, щомісяця додатково отримують €49,73. Для одружених військових та тих, хто виховує дітей, також передбачені сімейні надбавки.

