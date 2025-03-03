Виплати під час війни — хто отримає 1 тис. доларів від World Vision International

Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці можуть отримати грантову підтримку в розмірі 1 тис. доларів в рамках дії освітньої програми від міжнародної благодійної організації, що опікується питаннями надання гуманітарної допомоги "World Vision International" (WVI). Кошти виплатять на розвиток бізнесу за умови розробки та захисту власного бізнес-плану.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби зайнятості.

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Детальніше про програму від World Vision International

Як зазначається, взяти участь в освітній програмі, за результатами якої гарантоване фінансування, можуть жителі Полтави.

"ДНЗ "Полтавський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості" спільно з World Vision International в Україні запрошує долучитися до навчання за освітніми програмами", — йдеться у повідомленні.

Передбачаються два напрямки навчання:

Фермерство — школа успішного аграрія. В рамках цього курсу можна отримати знання з вирощування овочів закритого та відкритого ґрунту. Фермерство — школа успішного аграрія. Під час відповідного курсу йтиметься про вирощування плодових дерев та кущів.

За підсумками проходження курсу навчання громадяни зможуть отримати:

ґрунтовні знання;

практичний досвід.

Суми фінансової підтримки за результатами навчання

Триватиме навчання від освітньої програми World Vision International три місяці.

В рамках програми передбачається надання грантової підтримки в розмірі 1 тис. доларів (за курсом Національного банку) на розвиток власного бізнесу за умови захисту відповідного бізнес-плану. Гарантована щомісячна стипендія в розмірі 200 доларів.

Адреса, де будуть проводити навчання: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 91.

Дізнатися деталі про освітню програму, а також записатися на навчання можна за номером телефону: 0958130979.

Раніше ми писали, що громадянам, які мешкають у Сумах, можна знову подавати заявки на грошову допомогу від УВКБ ООН. Біженцям та переселенцям виплатять по 10,8 тис. грн.

Також у березні українці зможуть отримати фінансову допомогу у 14 тис. грн від організації "Caritas". Благодійники збирають заявки в одному з українських регіонів.