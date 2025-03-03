Виплати від УВКБ ООН — де стартувала реєстрація на 10,8 тис. грн допомоги

Людина тримає грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У березні 2025 року жителі міста Суми зможуть зареєструватися на фіндопомогу в рамках програми багатоцільової допомоги від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Йдеться про фінансову підтримку упродовж тримісячного періоду.

Про це інформують представники УВКБ ООН у Telegram.

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Хто зможе отримати грошову допомогу у Сумах

Відповідно до програми допомоги від УВКБ ООН, заявки можуть подавати вразливі категорії громадян, котрі постраждали через війну, і проживають у місті Суми.

Так, виплати зможуть отримати такі категорії осіб:

внутрішньо переміщені особи;

переселенці, які повернулись з іншого регіону;

біженці, які повернулись додому з-за кордону.

Організатори також оприлюднили вимоги у праві на отримання фінансової допомоги. Потрібно мати такі життєві обставини:

неповна родина, де є лише батько чи матір, з неповнолітніми дітьми та особами похилого віку;

у домогосподарстві зі старших є лише особи похилого віку, які виховують неповнолітніх дітей;

є громадяни з серйозними хворобами чи групою інвалідності.

При цьому доходи громадян, які претендують на допомогу, не можуть бути вищі за 5,4 тис. грн (на одну особу в родині).

Розмір допомоги становить 3,6 тис. грн (по 10,8 тис. грн за три місяці на кожного члена родини).

Які необхідні документи та як зареєструватися

Для того, щоб отримати номер в чергу в пункт збору даних у Сумах, потрібно попередньо заповнити електронну форму. Також необхідно буде зібрати пакет документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

номер банківської картки;

медичні довідки.

"Якщо ви заповнили все правильно, то форма успішно надішлеться і вам автоматично присвоїться відповідний номерок у черзі. Очікуйте на дзвінок від працівників пункту збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН і вам повідомлять про день та час, коли вам необхідно прийти на індивідуальний прийом", — йдеться у повідомленні.

Також проконсультуватися та записатися в чергу можна за номером телефону: 063 182 68 38 (з 9:00 до 16:00).

Нагадаємо, українцям доступна фіндопомога від благодійної організації "Caritas". В одному з регіонів виплатять по 14 тис. грн у березні 2025 року.

Також ми розповідали про грошову допомогу від Британії у рамках програми LIVES 3.0. Виплату у близько 1 тис. доларів зможуть отримати жителі Краматорського району.