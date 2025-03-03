Виплати для українців у березні — де можна отримати 14 тис. гривень

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деяким громадянам доступна грошова допомога у 14 тис. гривень у березні 2025 року. Гроші можна отримати в рамках проєкту Remarket в Івано-Франківській області для бізнесу.

Про це повідомляє Благодійний фонд "Карітас" у Facebook.

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Умови програми допомоги Remarket

"Карітас Коломия нагадує про проєкт Remarket: гроші для роботодавців і нові можливості для тих, хто шукає роботу та не може її знайти!" — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у благодійному фонді "Карітас Коломия", в межах проєкту Remarket грошову допомогу будуть виплачувати упродовж трьох місяців.

Відповідний проєкт створили для роботодавців в Івано-Франківській області для надання підтримки та допомоги підприємцям у створенні нових робочих місць.

Роботодавці можуть долучитися до програми "Гроші за працевлаштування" (CFJ) та отримати право на виплати за нових працівників серед найбільш вразливих категорій громадян.

Також благодійники допоможуть жителям міста у пошуках роботи. За умовами проєкту, українці мають право на стабільне місце роботи з фінансовою підтримкою.

Очікується, що все це дасть змогу розвинути власний бізнес та підтримати тамтешню громаду.

Сума грошової допомоги та як отримати

Проєкт передбачає, що роботодавці зможуть отримати за кожного працевлаштованого громадянина по 14,34 тис. гривень за один місяць. Гроші будуть виплачувати протягом трьох місяців для покриття витрат в оплаті праці.

Всі подробиці щодо програми допомоги можна уточнити з такими номерами телефонів:

(067) 342 94 99;

(067) 153 77 58.

Раніше ми розповідали, що держава компенсує витрати власникам житла за внутрішньо переміщених осіб. Виплати будуть доступні ще шість місяців по 450 грн на людину.

Також ми писали, що українці, у яких житло було пошкоджене від обстрілів, отримають матеріальну допомогу від влади. Є два види відповідних виплат.