Выплаты во время войны — кто получит 1 тыс. долларов от World Vision International

Выплаты от World Vision International — как получить 1 тыс. долл.
Украинцы могут получить грантовую поддержку в размере 1 тыс. долларов в рамках действия образовательной программы от международной благотворительной организации, занимающейся вопросами оказания гуманитарной помощи "World Vision International" (WVI). Средства выплатят на развитие бизнеса при условии разработки и защиты собственного бизнес-плана.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы занятости.
Подробнее о программе от World Vision International
Как отмечается, принять участие в образовательной программе, по результатам которой гарантировано финансирование, могут жители Полтавы.
"ГУЗ "Полтавский центр профессионально-технического образования Государственной службы занятости" совместно с World Vision International в Украине приглашает присоединиться к обучению по образовательным программам", — говорится в сообщении.
Предусматриваются два направления обучения:
- Фермерство — школа успешного агрария. В рамках этого курса можно получить знания по выращиванию овощей закрытого и открытого грунта.
- Фермерство — школа успешного агрария. Во время соответствующего курса речь пойдет о выращивании плодовых деревьев и кустов.
По итогам прохождения курса обучения граждане смогут получить:
- основательные знания;
- практический опыт.
Суммы финансовой поддержки по результатам обучения
Продлится обучение от образовательной программы World Vision International три месяца.
В рамках программы предусматривается предоставление грантовой поддержки в размере 1 тыс. долларов (по курсу Национального банка) на развитие собственного бизнеса при условии защиты соответствующего бизнес-плана. Гарантированная ежемесячная стипендия в размере 200 долларов.
Адрес, где будут проводить обучение: г. Полтава, ул. Небесной Сотни, 91.
Узнать детали об образовательной программе, а также записаться на обучение можно по номеру телефона: 0958130979.
Ранее мы писали, что гражданам, проживающим в Сумах, можно снова подавать заявки на денежную помощь от УВКБ ООН. Беженцам и переселенцам выплатят по 10,8 тыс. грн.
Также в марте украинцы смогут получить финансовую помощь в 14 тыс. грн от организации "Caritas". Благотворители собирают заявки в одном из украинских регионов.
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