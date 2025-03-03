Выплаты во время войны — кто получит 1 тыс. долларов от World Vision International

Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут получить грантовую поддержку в размере 1 тыс. долларов в рамках действия образовательной программы от международной благотворительной организации, занимающейся вопросами оказания гуманитарной помощи "World Vision International" (WVI). Средства выплатят на развитие бизнеса при условии разработки и защиты собственного бизнес-плана.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы занятости.

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Подробнее о программе от World Vision International

Как отмечается, принять участие в образовательной программе, по результатам которой гарантировано финансирование, могут жители Полтавы.

"ГУЗ "Полтавский центр профессионально-технического образования Государственной службы занятости" совместно с World Vision International в Украине приглашает присоединиться к обучению по образовательным программам", — говорится в сообщении.

Предусматриваются два направления обучения:

Фермерство — школа успешного агрария. В рамках этого курса можно получить знания по выращиванию овощей закрытого и открытого грунта. Фермерство — школа успешного агрария. Во время соответствующего курса речь пойдет о выращивании плодовых деревьев и кустов.

По итогам прохождения курса обучения граждане смогут получить:

основательные знания;

практический опыт.

Суммы финансовой поддержки по результатам обучения

Продлится обучение от образовательной программы World Vision International три месяца.

В рамках программы предусматривается предоставление грантовой поддержки в размере 1 тыс. долларов (по курсу Национального банка) на развитие собственного бизнеса при условии защиты соответствующего бизнес-плана. Гарантированная ежемесячная стипендия в размере 200 долларов.

Адрес, где будут проводить обучение: г. Полтава, ул. Небесной Сотни, 91.

Узнать детали об образовательной программе, а также записаться на обучение можно по номеру телефона: 0958130979.

Ранее мы писали, что гражданам, проживающим в Сумах, можно снова подавать заявки на денежную помощь от УВКБ ООН. Беженцам и переселенцам выплатят по 10,8 тыс. грн.

Также в марте украинцы смогут получить финансовую помощь в 14 тыс. грн от организации "Caritas". Благотворители собирают заявки в одном из украинских регионов.