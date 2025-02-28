Виплати у понад 1 тис. доларів — де реєструють на допомогу від Британії

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Частині громадян доступна багатоцільова грошова допомога від міжнародної організації "Mercy Corps", ГО "Відповідальні громадяни" та за фінпідтримки уряду Британії у рамках програми LIVES 3.0. Подати заявки можуть жителі Краматорського району Донецької області.

Про це повідомляє ГО "ВПО України".

Читайте також:

Умови фінансової допомоги від Mercy Corps

Організатори зазначають, що гроші можна отримати за проєктом "Місцева, інклюзивна та різнобічна екстрена допомога населенню, яке постраждало внаслідок війни в Україні (LIVES) 3.0".

Подати заявки на матеріальну допомогу зможуть домогосподарства, які:

проживають у Краматорському районі (місцеві та переселенці);

загальний дохід членів сім'ї менший за суму 6,32 тис. грн на особу на місяць;

мешкають у колективних центрах, у пошкодженому житлі, чи є безпритульними;

родини з особами з інвалідністю;

домогосподарства, де більше ніж три неповнолітні дитини;

у родині є лише батько чи мати, де є неповнолітні діти;

у домогосподарстві є вагітні жінки чи жінки, які годують дітей грудьми;

у родині є люди пенсійного віку;

у домогосподарстві є одна самотня/кілька самотніх осіб пенсійного віку;

у родині є безробітні передпенсійного, які не мають пенсій;

у домогосподарстві є громадяни з важкими хворобами.

Як оформити фінансову допомогу

Розмір грошової допомоги становить 3,6 тис. грн, а тривалість фінансування покриватиме тримісячний період. Сукупна сума на кожного члена домогосподарства становить 10,8 тис. грн. Проте максимально з однієї родини виплатять допомогу для п'ятьох людей. У разі більшої кількості осіб у домогосподарстві — сума допомоги не зможе перевищувати 54 тис. грн (понад 1 тис. дол.).

Однак реєстрація ще не гарантуватиме отримання виплат. Допомогу надаватимуть тільки тим, хто її потребує найбільше, через обмеженість ресурсів. Відбиратимуть претендентів на основі:

місцеперебування родини;

складу домогосподарства;

соціального статусу родини;

загальних доходів домогосподарства.

"Щоб зв'язатися з нами щодо будь-якого з вищезазначених питань чи у разі занепокоєнням щодо обробки нами Ваших персональних даних, скористайтесь своїми правами та надайте запит безпосередньо до ГО "Відповідальні громадяни" по телефону гарячої лінії +380665670016", — додали в організації.

Раніше ми писали, що деякі малолітні діти можуть отримати одноразову матеріальну грошову допомогу на психологічну підтримку, емоційне зростання та життєстійкість. Кошти надасть за програмою "Милосердя" Гірська міська тергромада.

Також ми повідомляли, що громадяни мають право на виплату 10,8 тис. грн навесні за програмою допомоги від UNHCR Ukraine. Заявки зможуть подати мешканці Роменської громади.