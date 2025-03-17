Допомога від ВПП ООН — де українцям платитимуть по 3,6 тис. грн три місяці

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Представництво Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні надасть виплати громадянам, які після виїзду з небезпечних районів повернуться додому. Така грошова допомога буде доступна для мешканців Херсонської області.

Про це повідомляє пресслужба Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

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Детальніше про допомогу для жителів Херсонщини

Як зазначається, про надання фінансової підтримки Всесвітньою продовольчою програмою ООН для жителів Херсонської області, які повернуться у свої оселі після вимушеного виїзду, домовилась влада Херсонської області.

На спеціальній зустрічі керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та делегації Представництва Всесвітньої продовольчої програми ООН сторони обговорили подальшу співпрацю.

Вони дійшли висновку, що гуманітарну допомогу зможуть отримати 150 тис. громадян, які повернуться додому після завершення бойових дій.

"Задумане втілимо за потреби, а поки продовжуємо реалізовувати спільні проєкти з ваучерами для придбання продуктів харчування та непродовольчих товарів, у сфері тепличного господарства, тваринництва, розведення худоби та фермерства, розширення мережі пекарень у регіоні та підтримку ветеранів та членів їх сімей", — повідомив керівник Херсонської ОВА.

Розмір грошової допомоги українцям від ВПП ООН

Фінансова підтримка мешканців Херсонщини, які повернуться додому, від гуманітарної організації ООН відбуватиметься протягом трьох місяців у розмірі 3,6 тис. грн.

За словами директора ВПП в Україні Річарда Регана, згідно з новим механізмом підтримки, спочатку громадяни будуть отримувати гроші від організації, а після тримісячного періоду різноманітну допомогу для стабілізації життя.

"У перші три місяці після повернення люди отримуватимуть по 3,6 тис. грн для придбання їжі, засобів гігієни чи будівельних матеріалів. Надалі, протягом 6–12 місяців, допомога буде спрямована на стабілізацію життя громадян, розвиток місцевої економіки та відновлення інфраструктури", — пояснив він.

У Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України нагадали, що Всесвітня продовольча програма ООН щомісяця забезпечує допомогою понад 66 тис. жителів регіону, зокрема, надає фінпідтримку для 28 тисяч пенсіонерів та допомогу медзакладам, притулкам та школам.

Раніше ми розповідали, що українки отримають допомогу від БФ "Жіночі можливості в Україні". У рамках програми виплатять по 80 тис. грн на підприємницьку діяльність.

Також ми писали, що для жителів Сумської області відкрили реєстрацію на виплату допомоги від ООН. Жителі однієї з громад зможуть оформити по 10,8 тис. грн.