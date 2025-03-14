Соціальні виплати в Україні — як шахраї дурять громадян

Дівчина тримає у руках купюри по 500 грн. Фото: УНІАН

Шахраї знову намагаються видурити в українців гроші. Тепер вони поширюють фейкову інформацію про термінове оформлення статусу "дитина війни" та виплати грошової допомоги.

У Міністерстві соціальної політики порадили громадянам не перевіряти сумнівні посилання та вірити лише в офіційну інформацію від органів влади.

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У відомстві зазначають, що заклики до громадян терміново оформити своїм дітям статус "дитина війни" та отримати за це фіндопомогу, активно поширюються у соціальних мережах. Але ця інформація є неправдивою — частина шахрайських схем, спрямованих на отримання особистих даних громадян.

Так, шахраї використовують різні канали комунікації, щоб переконати громадян у необхідності швидкого оформлення статусу. Найчастіше вони надсилають людям спеціальні посилання та пропонують перейти на них, щоби отримати додаткову інформацію. Та насправді такі посилання можуть вести на підроблені сайти, де у людей вимагають ввести персональні дані, які потім використовуються для фінансових махінацій.

Тож у Мінсоці наголошують: порядок надання статусу "дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів" регламентується Постановою Кабінету Міністрів України. Наразі процес оформлення статусу не зазнав змін.

Як убезпечити себе від шахраїв:

не переходьте за сумнівними посиланнями, які обіцяють швидке отримання виплат або соціальних статусів;

отримуйте інформацію виключно з офіційних джерел, зокрема на сайті Міністерства соціальної політики України та урядових порталах;

не надавайте свої персональні дані невідомим особам або на підозрілих сайтах;

якщо ви отримали подібне повідомлення, повідомте про нього служби кібербезпеки або органи правопорядку.

Нагадаємо, що українцям мало не щодня телефонують з невідомих номерів. Можна замислитися, чи варто відповідати на такі дзвінки, оскільки на іншому кінці можуть бути як шахраї, так і цілком реальні люди.

Також ми писали, що в Ощадбанку звернулися до клієнтів з проханням не звинувачувати працівників фінустанови в шахрайських списаннях коштів. Вони пояснили, що клієнти самі несуть відповідальність за нерозголошення своїх особистих даних.