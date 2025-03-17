Виплати від Aгентства ООН — хто і де зможе отримати фінансову допомогу у березні

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У березні 2025 року Aгентство ООН у справах біженців в Україні оголосило прийом заявок на фінансову допомогу у 10,8 тис. гривень. Гроші для вразливих категорій громадян будуть доступні лише в одному з регіонів.

Про це йдеться у повідомленні представників Aгентства у Telegram-каналі.

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Як зазначається, фіндопомогу можна буде оформити у Конотопі Сумської області. Кошти виплатять тільки вразливим категоріям громадян з числа внутрішніх переселенців, яких торкнулась війна:

у разі переміщення громадян упродовж останніх пів року;

у разі виїзду в іншу область чи за кордон та повернення додому.

Зареєструватися на виплати зможуть такі домогосподарства за таких умов:

якщо у родині є діти до 18 років та люди похилого віку, є тільки хтось один з батьків;

у сім'ї є особи похилого віку, які виховують неповнолітніх дітей;

у родині є важкохвора особа, чи особа з інвалідністю;

якщо до цього не реєструвались на міжнародну фіндопомогу;

у разі низького доходу — не більше 5,4 тис. грн на одну особу в родині.

Якщо громадяни будуть підпадати під вимоги, всі особи в родині зможуть отримати по 10,8 тис. грн.

Де відбудеться реєстрація на допомогу

Організатори зазначають, що реєстрація відбудеться у понеділок, 17 березня 2025 року у м. Конотоп (Конотопська ТГ) за попереднім записом.

Адреса прийому: вул. Б.Хмельницького, 24. Години роботи: 11:30-14:30.

У наступні дні працюватимуть мобільні групи для реєстрації на програму грошової допомоги УВКБ ООН в Сумській області.

"Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми", — йдеться у повідомленні.

Подати заявку та уточнити свій номер в черзі можна за номером: 063 182 68 38.

Раніше ми розповідали, що мешканці трьох областей можуть подати заявки на фінансову допомогу від організації "Карітас". Проєкт триватиме до кінця вересня 2025 року.

Також ми повідомляли, що внутрішні переселенці зможуть отримати гроші на оренду житла від благодійників "Карітас Маріуполь". Окрім того, доступна інша важлива гуманітарна допомога.