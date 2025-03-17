Помощь от ВПП ООН — где украинцам будут платить по 3,6 тыс. грн три месяца

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Представительство Всемирной продовольственной программы ООН в Украине предоставит выплаты гражданам, которые после выезда из опасных районов вернутся домой. Такая денежная помощь будет доступна для жителей Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

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Подробнее о помощи для жителей Херсонщины

Как отмечается, о предоставлении финансовой поддержки Всемирной продовольственной программой ООН для жителей Херсонской области, которые вернутся в свои дома после вынужденного выезда, договорилась власть Херсонской области.

На специальной встрече руководителя Херсонской ОВА Александра Прокудина и делегации Представительства Всемирной продовольственной программы ООН стороны обсудили дальнейшее сотрудничество.

Они пришли к выводу, что гуманитарную помощь смогут получить 150 тыс. граждан, которые вернутся домой после завершения боевых действий.

"Задуманное воплотим при необходимости, а пока продолжаем реализовывать совместные проекты с ваучерами для приобретения продуктов питания и непродовольственных товаров, в сфере тепличного хозяйства, животноводства, разведения скота и фермерства, расширение сети пекарен в регионе и поддержку ветеранов и членов их семей", — сообщил руководитель Херсонской ОВА.

Размер денежной помощи украинцам от ВПП ООН

Финансовая поддержка жителей Херсонщины, которые вернутся домой, от гуманитарной организации ООН будет происходить в течение трех месяцев в размере 3,6 тыс. грн.

По словам директора ВПП в Украине Ричарда Регана, согласно новому механизму поддержки, сначала граждане будут получать деньги от организации, а после трехмесячного периода разнообразную помощь для стабилизации жизни.

"В первые три месяца после возвращения люди будут получать по 3,6 тыс. грн для приобретения еды, средств гигиены или строительных материалов. В дальнейшем, в течение 6-12 месяцев, помощь будет направлена на стабилизацию жизни граждан, развитие местной экономики и восстановление инфраструктуры", — пояснил он.

В Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины напомнили, что Всемирная продовольственная программа ООН ежемесячно обеспечивает помощью более 66 тыс. жителей региона, в частности, предоставляет финподдержку для 28 тысяч пенсионеров и оказывает помощь медучреждениям, приютам и школам.

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