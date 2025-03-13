Виплати для українок — у двох регіонах доступні виплати у 80 тис. грн

Жінка дістає гривні з гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Благодійний фонд "Жіночі можливості в Україні" відкрив онлайн-реєстрацію на отримання грошової допомоги. До участі у конкурсі запрошують українок, які планують розвивати підприємницьку діяльність.

Про це інформує пресслужба організації у соцмережі Facebook.

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Як зазначається, проєкт допомоги жінкам реалізують за підтримки The Jewish Federations of North America. Він охопить два регіони:

Житомирський;

Чернігівський.

Долучитися до конкурсу мінігрантів до 80 тис. гривень можуть жінки, які мають бізнес та бажають зміцнювати та розвивати власну справу навіть під час війни. Серед умов:

тривалість підприємницької діяльності щонайменше шість місяців;

достатні фінансові показники бізнесу: стабільність, прибутковість, є робочі місця, проведено релокацію бізнесу;

доцільність плану розширення бізнесу та актуальність самої ідеї;

можливість співфінансування проєкту.

Також будуть оцінювати вплив бізнесу на розвиток регіону. Йдеться про забезпечення щонайменше одного нового робочого місця протягом року, реалізація соцпроєктів, підтримка малозабезпечених, переселенців або багатодітних родин шляхом надання безкоштовних послуг та товарів, підтримка українських товаровиробників.

Окрім того, важливим аспектом у праві на участь у конкурсі буде оцінка інноваційності та креативності підходів у розвитку бізнесу.

Оголошення. Джерело: БФ "Жіночі можливості"

Як жінкам зареєструватися у конкурсі

За словами організаторів, подавати заявки на участь у програмі БФ "Жіночі можливості в Україні" можна по 7 квітня 2025 року.

Для цього необхідно внести інформацію у спеціальну онлайн-форму.

Консультації щодо умов конкурсу доступні:

за номером телефону: (067) 801-73-85;

email: yulia.kozak@wo-ua.org.

The Jewish Federations of North America (JFNA) охоплює до 400 незалежних єврейських громад, які щороку збирають та розподіляють кошти через благодійні програми для соціальної підтримки громадян.

Нагадаємо, для жителів Сумщини відкрили реєстрацію на виплату грошової допомоги у сумі 10,8 тим. грн. Гроші виплатить Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Також ми розповідали про проєкт для підприємців, у яких є реалістичні та стійкі бізнес-ідеї на відновлення чи розвиток економічної діяльності. У рамках цієї програми виплатять до 134 тис. грн (3 тис. євро) допомоги.