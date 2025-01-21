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Допомога у 14 тис. грн на дітей — хто отримає гроші

21 січня 2025 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати у 14 тис. грн для дітей — хто отримає допомогу у січні
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Міжнародна благодійна організація з підтримки дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків "СОС Дитячі Містечка" відкрила реєстрацію на грошову допомогу. Розмір виплати становить від 10,8 тис. до 14,4 тис. гривень на одну дитину.

Про це інформує пресслужба "СОС Дитячі Містечка" у соціальній мережі Facebook.

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Як зазначається, кошти від міжнародної благодійної організації нададуть:

  • прийомним сім’ям, куди було влаштовано дитину/дітей віком до 18 років у такий проміжок часу: з 01.10.2024 року до 31.12.2025 року;
  • дитячим будинкам сімейного типу, куди влаштували неповнолітню дитину/дітей віком у період з 01.10.2024 року до 31.12.2025 року.
  • опікунам (піклувальникам), куди були влаштовано неповнолітню дитину/дітей у період з 01.10.2024 року до 31.12.2025 року, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу та опікунам (піклувальникам), куди було влаштовано дитину/дітей віком до 18 років упродовж 2024 календарного року.

Програма поширюється на всю територію України, крім територій, де тривають бойові дії та які внесені до спеціального списку уряду.

Сума та порядок виплат

Розмір виплати становить від 10,8 тис. до 14,4 тис. гривень на одну дитину, влаштовану у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, до опікунів (піклувальників).

Грошова благодійна допомога для прийомних сімей та дитбудинків доступна у разі проходження реєстрації.

Окрім того, передбачена допомога у разі усиновлення, якщо йдеться про влаштування дитини, яка на момент звернення перебувала за кордоном (через евакуацію у складі інституційних закладів). Можна отримати від 25 тис. до 40 тис. гривень (на дітей, які перебувають у Польщі, Східній, Західній та Північній Європи, у Туреччині, Грузії, Вірменії, Азербайджані).

Усиновлювачі також мають заповнити спеціальну форму.

Раніше ми писали, що влада у Києві надасть допомогу багатодітним родинам, серед яких внутрішні переселенці, які виховують від трьох дітей. Можна отримати одноразову допомогу у 7,5 тис. гривень на кожну дитину. 

Також розповідали, що в уряді планують оновити соціальні виплати для громадян. Зараз триває робота над проєктом закону "Про справедливу соцпідтримку в результаті реформування соціального страхування".

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