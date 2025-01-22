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Выплаты от УВКБ ООН в январе — как и где можно подать заявку

22 января 2025 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты в 10,8 тыс. грн от УВКБ ООН — где продолжается регистрация
Украинские гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Запорожье и области граждане могут зарегистрироваться на денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Мобильные бригады представителей Благотворительного фонда "Право на защиту" будут работать в ряде населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба УВКБ ООН в Telegram.

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Приобщиться к программе в Запорожской области могут уязвимые категории переселенцев и беженцев, пострадавших из-за войны.

Выплаты смогут оформить:

  • переселенцы, которые переместились на протяжении последних полгода по стране, и не получали ранее выплаты от УВКБ ООН и других организаций за последние три месяца;
  • беженцы, которые вернулись в Украину после выезда за границу или на свои адреса постоянного проживания, и не получали помощь от других организаций последние месяцы.

Обязательные критерии уязвимости:

  • в семье только один из родителей (мать/отец) с несовершеннолетними детьми/лицами пожилого возраста (от 55 лет);
  • в домохозяйстве один/двое людей пожилого возраста (от 55 лет), есть малолетние дети;
  • есть лица с инвалидностью/тяжелыми хроническими болезнями;
  • доход на одного человека не превышает 5,4 тыс. гривен.

Размер помощи и как подать заявку

Сумма денежной помощи составляет 3,6 тыс. гривен на человека на три месяца (всего 10,8 тыс. гривен).

Во время подачи заявки должны присутствовать все члены семьи. Надо иметь следующие документы:

  • паспорт гражданина, свидетельство о рождении ребенка;
  • идентификационный код;
  • номер банковской карты;
  • документы с подтверждением категории уязвимости.

Центр регистрации в г. Запорожье, по ул. Независимой Украины, 72, офис 154, работает по графику: Пн — Пт 09:00 — 15:00.

Мобильные бригады будут работать по адресам:

  • 22 января: г. Вольнянск (Вольнянская громада) с 10.00 до 15:00 — ул.Бочарова, д. 4 (помещение горсовета);
  • 23 января: с. Украинка (Матвеевская громада) с 10.00 до 15:00 — ул. Мира, д. 14в (помещение ЦПАУ);
  • 24 января: с. Долинское (Долинская громада) с 10.00 до 15:00 — ул. Школьная, д.5А (помещение сельсовета).

Регистрация происходит по предварительной записи.

Напомним, NRC возобновила оказание помощи украинцам, пострадавшим от войны в стране. Можно получить выплату в 10,8 тыс. гривен, а приоритет отдадут тем, кто проживает в зоне боевых действий.

Также украинцы из семи областей могут повысить свою квалификацию с помощью грантов DRC. На обучение можно получить до 700 долларов.

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