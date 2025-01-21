Виплати від NRC — хто може отримати 10,8 тис. грн

Допомога у 10,8 тис. гривень — в NRC уточнили вимоги
У міжнародній гуманітарній організації Норвезька рада у справах біженців (NRC) уточнили правила програми надання грошової допомоги. Йдеться про нюанси, які зменшать шанси отримати виплату у 10,8 тис. гривень.
Про це повідомляє пресслужба NRC у соцмережі Facebook.
Важливі нюанси програми допомоги від NRC
Як зазначається, NRC поновила надання допомоги українцям, постраждалим від війни в країні. Однак організатори дали низку рекомендацій, які підвищать шанси у праві на відповідні виплати. Пріоритет нададуть особам, які проживають у зоні бойових дій або є внутрішніми переселенцями з цих зон.
Допомогу надаватимуть на основі комплексної оцінки з урахуванням:
- місцеперебування та складу родини;
- статусу переміщення;
- чи постраждала сім'я від воєнних дій.
Радять не поспішати подавати заявки, оскільки подані упродовж цього періоду, будуть оцінювати однаково, тому не варто перевантажувати систему у перші дні.
"Зверніть увагу: Домогосподарства, які отримали грошову допомогу від NRC або інших організацій менше, ніж 6 місяців тому, можуть не бути обрані", — йдеться у повідомленні.
Подавати заявки можуть лише ті громадяни, які на даний момент перебувають в межах міжнародно визнаних кордонів України від 1991 року.
Цього разу організатори будуть збирати електронні адреси, тому рекомендують додати e-mail як резервний канал зворотнього зв'язку.
Цьогоріч не будуть надсилати статуси через SMS/WhatsApp. Їх можна буде перевірити тільки на платформі. Серед інших рекомендацій:
- заповнювати форму необхідно таким чином: скопіювати посилання на реєстраційну форму;
- перейти у мобільний браузер (Google, Safari);
- вставити посилання.
Обов’язковою умовою є необхідність увімкнення геолокації під час реєстрації.
Документи для оформлення фіндопомоги
Заявку на отримання грошової допомоги можна подати за допомогою спеціальної форми.
Необхідно зібрати такий пакет документів:
- паспорт/ID-картка;
- довідка внутрішньо переміщеної особи;
- свідоцтво про народження дітей (якщо є);
- ідентифікаційний код;
- банківський рахунок.
Відстежувати стан заявки можна в будь-який час за посиланням.
Раніше ми писали, що у Мінсоцполітики підготували законопроєкт щодо зміни системи соціального страхування під назвою "єПотенціал". Відповідна програма запрацює через рік.
Також громадяни можуть долучитися до програми Данської ради у справах біженців DRC та USAID. На перекваліфікацію можна отримати 700 доларів.
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