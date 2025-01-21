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Допомога у 10,8 тис. гривень — в NRC уточнили вимоги

21 січня 2025 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від NRC — хто може отримати 10,8 тис. грн
Українські гривні у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У міжнародній гуманітарній організації Норвезька рада у справах біженців (NRC) уточнили правила програми надання грошової допомоги. Йдеться про нюанси, які зменшать шанси отримати виплату у 10,8 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба NRC у соцмережі Facebook.

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Важливі нюанси програми допомоги від NRC

Як зазначається, NRC поновила надання допомоги українцям, постраждалим від війни в країні. Однак організатори дали низку рекомендацій, які підвищать шанси у праві на відповідні виплати. Пріоритет нададуть особам, які проживають у зоні бойових дій або є внутрішніми переселенцями з цих зон.

Допомогу надаватимуть на основі комплексної оцінки з урахуванням:

  • місцеперебування та складу родини;
  • статусу переміщення;
  • чи постраждала сім'я від воєнних дій.

Радять не поспішати подавати заявки, оскільки подані упродовж цього періоду, будуть оцінювати однаково, тому не варто перевантажувати систему у перші дні.

"Зверніть увагу: Домогосподарства, які отримали грошову допомогу від NRC або інших організацій менше, ніж 6 місяців тому, можуть не бути обрані", — йдеться у повідомленні.

Подавати заявки можуть лише ті громадяни, які на даний момент перебувають в межах міжнародно визнаних кордонів України від 1991 року.

Цього разу організатори будуть збирати електронні адреси, тому рекомендують додати e-mail як резервний канал зворотнього зв'язку.

Цьогоріч не будуть надсилати статуси через SMS/WhatsApp. Їх можна буде перевірити тільки на платформі. Серед інших рекомендацій:

  • заповнювати форму необхідно таким чином: скопіювати посилання на реєстраційну форму;
  • перейти у мобільний браузер (Google, Safari);
  • вставити посилання.

Обов’язковою умовою є необхідність увімкнення геолокації під час реєстрації.

Документи для оформлення фіндопомоги

Заявку на отримання грошової допомоги можна подати за допомогою спеціальної форми.

Необхідно зібрати такий пакет документів:

  • паспорт/ID-картка;
  • довідка внутрішньо переміщеної особи;
  • свідоцтво про народження дітей (якщо є);
  • ідентифікаційний код;
  • банківський рахунок.

Відстежувати стан заявки можна в будь-який час за посиланням.

Раніше ми писали, що у Мінсоцполітики підготували законопроєкт щодо зміни системи соціального страхування під назвою "єПотенціал". Відповідна програма запрацює через рік.

Також громадяни можуть долучитися до програми Данської ради у справах біженців DRC та USAID. На перекваліфікацію можна отримати 700 доларів.

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