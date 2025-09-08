Выплаты для ВПЛ — кому доступна помощь от УВКБ ООН в сентябре

Выплаты от УВКБ ООН — кому доступны 10,8 тыс. грн в сентябре
Благотворительный фонд "Право на защиту", являющийся партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), начал регистрацию граждан на выплату денежной помощи еще в одном из украинских городов. Речь идет о выплате средств, которая охватит трехмесячный период.
Об этом сообщает пресс-служба представителей УВКБ ООН.
Кто сможет принять участие в программе поддержки от УВКБ ООН
Речь идет о возможности для жителей города Кременчуг Полтавской области подать заявку на электронную очередь в регистрационный центр программы "Денежная помощь от УВКБ ООН". Из-за ограниченных финансовых возможностей организация регистрирует граждан не во всех регионах и не на постоянной основе, а после обработки предварительных заявок.
Подать заявки на финансовую помощь смогут семьи при условиях:
- отсутствия помощи от международных организаций за последние три месяца;
- ранее не получали денежную помощь от УВКБ ООН;
- доход домохозяйства меньше 5,4 тыс. грн на члена семьи.
Также важно, чтобы семья подпадала под одну из категорий:
- внутренние переселенцы (в течение последних шести месяцев с даты перемещения из-за агрессии РФ);
- граждане, которые вернулись на свои места постоянного проживания после вынужденного выезда в другую область/страну из-за военных действий с 24 февраля 2022 года.
Кроме того, необходимо иметь хотя бы один из следующих критериев уязвимости:
- в семье есть только один из родителей (отец или мать) с одним или несколькими несовершеннолетними детьми или с гражданами пожилого возраста (от 55 лет);
- семью возглавляет один одинокий или несколько одиноких граждан пожилого возраста (от 55 лет) или гражданин пожилого возраста с несовершеннолетними детьми;
- семьи, которые имеют одну или несколько лиц с особыми потребностями: имеют инвалидность, хронические заболевания (однако перечень не ограничивается только этими критериями особых потребностей).
Как подать заявку для участия в программе
Как отмечается, граждане, которые хотят принять участие в программе, могут заполнить специальную анкету для получения номера.
"Сбор данных будет проводиться по несколько номеров в приемный день. Приемные дни, а также с какого по какой номер состоится прием лиц, будет опубликовано в этом телеграмм-канале", — говорится в сообщении.
По вопросам консультации можно обращаться на горячую линию УВКБ ООН: 0 800 307 711.
