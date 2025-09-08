Выплаты для ВПЛ — кому доступна помощь от УВКБ ООН в сентябре

Человек держит денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Благотворительный фонд "Право на защиту", являющийся партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), начал регистрацию граждан на выплату денежной помощи еще в одном из украинских городов. Речь идет о выплате средств, которая охватит трехмесячный период.

Об этом сообщает пресс-служба представителей УВКБ ООН.

Кто сможет принять участие в программе поддержки от УВКБ ООН

Речь идет о возможности для жителей города Кременчуг Полтавской области подать заявку на электронную очередь в регистрационный центр программы "Денежная помощь от УВКБ ООН". Из-за ограниченных финансовых возможностей организация регистрирует граждан не во всех регионах и не на постоянной основе, а после обработки предварительных заявок.

Подать заявки на финансовую помощь смогут семьи при условиях:

отсутствия помощи от международных организаций за последние три месяца;

ранее не получали денежную помощь от УВКБ ООН;

доход домохозяйства меньше 5,4 тыс. грн на члена семьи.

Также важно, чтобы семья подпадала под одну из категорий:

внутренние переселенцы (в течение последних шести месяцев с даты перемещения из-за агрессии РФ);

граждане, которые вернулись на свои места постоянного проживания после вынужденного выезда в другую область/страну из-за военных действий с 24 февраля 2022 года.

Кроме того, необходимо иметь хотя бы один из следующих критериев уязвимости:

в семье есть только один из родителей (отец или мать) с одним или несколькими несовершеннолетними детьми или с гражданами пожилого возраста (от 55 лет);

семью возглавляет один одинокий или несколько одиноких граждан пожилого возраста (от 55 лет) или гражданин пожилого возраста с несовершеннолетними детьми;

семьи, которые имеют одну или несколько лиц с особыми потребностями: имеют инвалидность, хронические заболевания (однако перечень не ограничивается только этими критериями особых потребностей).

Как подать заявку для участия в программе

Как отмечается, граждане, которые хотят принять участие в программе, могут заполнить специальную анкету для получения номера.

"Сбор данных будет проводиться по несколько номеров в приемный день. Приемные дни, а также с какого по какой номер состоится прием лиц, будет опубликовано в этом телеграмм-канале", — говорится в сообщении.

По вопросам консультации можно обращаться на горячую линию УВКБ ООН: 0 800 307 711.

