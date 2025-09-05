Відео
Головна Фінанси Грошова допомога від WFP — кому доступні гранти до 5 тис. доларів

Грошова допомога від WFP — кому доступні гранти до 5 тис. доларів

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 13:00
Виплати від WFP — хто зможе отримати гранти до 5 тис. доларів восени
Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українці можуть отримати від Всесвітньої продовольчої програми ООН (UN WFP) гранти до 5 тис. доларів на започаткування, розширення чи відновлення сільськогосподарської діяльності. Реєстрація у програмі буде доступна до 21 вересня 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Зеленодольської міської територіальної громади.

Читайте також:

Детальніше про грантову програму на бізнес

Як зазначається, йдеться про реалізацію грантової та навчальної програми для Зеленодольської та інших громад Дніпропетровської області. Вона стала можливою завдяки Всесвітній продовольчій програмі ООН (UN WFP) та громадській організації "Південна стратегія розвитку" (ПСР).

Взяти участь у програмі можуть жителі Зеленодольської громади які вирощують, виробляють або продають продукти харчування.

В рамках проєкту громадяни зможуть отримати гранти до 5 тис. доларів на започаткування, розширення або відновлення діяльності.

Також передбачене практичне навчання з планування, стратегій, інструментів оптимізації у бізнес-школі у м. Дніпро (вересень–жовтень 2025 року).

Окрім того, учасники програми отримають менторську підтримку у вигляді консультацій у податковій, бухгалтерській, логістичній та збутовій сфері.

Контакти та інші деталі програми

Громадяни, які бажають отримати від Всесвітньої продовольчої програми ООН (UN WFP) гранти до 5 тис. доларів на сільськогосподарську діяльність, мають подати заявки до 23:59 20 вересня 2025 року. 

Дізнатися деталі програми можна на сайті громадської організації "Південна стратегія розвитку".

Навчання відбуватиметься у вересні–жовтні, а відбір грантів запланований на жовтень–листопад 2025 року.

Раніше ми писали про виплати фінансових грантів для вразливих груп громадян на зиму від БФ "Карітас Полтава". Йдеться про кошти на покриття оплати за комунальні послуги.

Також ми розповідали, що у вересні Helvetas в Україні приймає заявки від підприємців. Проєкт передбачає надання грантів до 117 тис. грн

виплати фінансова допомога матеріальна допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
