Виплати для вразливих груп українців — де доступна допомога від UNHCR Ukraine

UNHCR Ukraine, що представляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні, приймає заявки від громадян на багатоцільову грошову допомогу у вересні 2025 року. Розмір виплат становить 10,8 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні UNHCR Ukraine.

Детальніше про програму допомоги від UNHCR Ukraine

UNHCR Ukraine під час повномасштабної війни надає пріоритет у допомозі для внутрішньо переміщених осіб, які або не мають змоги повернутися до власних домівок, або мають фінансові проблеми, повернувшись додому після вимушеного переміщення під час війни.

Працює програма у найбільш постраждалих областях. У вересні допомогу надають жителям Сумської області. Зокрема, на 9 вересня можуть записатися на допомогу жителі м. Охтирка. Для цього потрібно відповідати певним вимогам, зокрема, мати одну з категорій вразливостей.

Кожному члену родини заявника нададуть фінансову допомогу у розмірі 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн/3 місяці).

Подати заявку на виплати зможуть ті громадяни, які раніше не отримували подібну підтримку від благодійних фондів за останні три місяці за умов:

Внутрішньо переміщені особи залишили оселі або повернулись на колишню адресу після вимушеного переміщення не більш ніж пів року тому; Біженці повернулись з-за кордону після виїзду на початку повномасштабної війни.

Пріоритетне право на виплати матимуть такі вразливі категорії громадян:

неповна родина (де є один батько/матір/опікун), діти до 18 років чи особи похилого віку;

у домогосподарстві є лише громадяни старшого віку (більші ніж 55 років);

родину очолює особа похилого віку та виховає малолітніх дітей;

родина заявника має осіб з інвалідністю чи тяжкими хворобами.

Одна з умов — поганий фінансовий стан претендентів на виплати: розмір доходу на одну особу у сім'ї не може перевищувати суму 5,4 тис. грн щомісяця.

Як зареєструватися на міжнародну грошову допомогу

За даними організації, громадяни, які підпадають під описані вимоги, можуть записатися в чергу на отримання фіндопомоги у місті Охтирка тільки за попереднім записом, живої черги немає.

"Відкрито запис в чергу для прийому у м. Охтирка на 9 вересня 2025 (вівторок), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

