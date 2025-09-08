Відео
Грошова допомога від UNHCR — хто і де може отримати 10,8 тис. грн

Грошова допомога від UNHCR — хто і де може отримати 10,8 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 08:00
Виплати для вразливих груп українців — де доступна допомога від UNHCR Ukraine
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

UNHCR Ukraine, що представляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні, приймає заявки від громадян на багатоцільову грошову допомогу у вересні 2025 року. Розмір виплат становить 10,8 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні UNHCR Ukraine.

Читайте також:

Детальніше про програму допомоги від UNHCR Ukraine 

UNHCR Ukraine під час повномасштабної війни надає пріоритет у допомозі для внутрішньо переміщених осіб, які або не мають змоги повернутися до власних домівок, або мають фінансові проблеми, повернувшись додому після вимушеного переміщення під час війни.

Працює програма у найбільш постраждалих областях. У вересні допомогу надають жителям Сумської області. Зокрема, на 9 вересня можуть записатися на допомогу жителі м. Охтирка.  Для цього потрібно відповідати певним вимогам, зокрема, мати одну з категорій вразливостей.

Кожному члену родини заявника нададуть фінансову допомогу у розмірі 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн/3 місяці). 

Подати заявку на виплати зможуть ті громадяни, які раніше не отримували подібну підтримку від благодійних фондів за останні три місяці за умов: 

  1. Внутрішньо переміщені особи залишили оселі або повернулись на колишню адресу після вимушеного переміщення не більш ніж пів року тому;
  2. Біженці повернулись з-за кордону після виїзду на початку повномасштабної війни.

Пріоритетне право на виплати матимуть такі вразливі категорії громадян:

  • неповна родина (де є один батько/матір/опікун), діти до 18 років чи особи похилого віку;
  • у домогосподарстві є лише громадяни старшого віку (більші ніж 55 років);
  • родину очолює особа похилого віку та виховає малолітніх дітей;
  • родина заявника має осіб з інвалідністю чи тяжкими хворобами.

Одна з умов — поганий фінансовий стан претендентів на виплати: розмір доходу на одну особу у сім'ї не може перевищувати суму 5,4 тис. грн щомісяця.

Як зареєструватися на міжнародну грошову допомогу 

За даними організації, громадяни, які підпадають під описані вимоги, можуть записатися в чергу на отримання фіндопомоги у місті Охтирка тільки за попереднім записом, живої черги немає.

"Відкрито запис в чергу для прийому у м. Охтирка на 9 вересня 2025 (вівторок), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що в Україні малий бізнес отримає фінансову підтримку. За програмою, громадяни отримають гранти на розвиток діяльності. 

Також ми розповідали, що про проєкт допомоги для вразливих груп громадян. Він передбачає надання фінансової допомоги на оплату комунпослуг.  

виплати фінансова допомога матеріальна допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
