Виплати УВКБ ООН — де відкрито реєстрацію на допомогу у 10,8 тис. грн

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Агенція ООН у справах біженців (УВКБ ООН) 14 лютого виплатить фінансову допомогу у Сумській області. Зареєструватися на виплати можуть жителі одного з населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба УВКБ ООН у Telegram-каналі.

Читайте також:

Умови програми від Агенції ООН у справах біженців

Виплати будуть доступні лише для найбільш вразливих категорій громадян. Сума допомоги становить 10,8 тис. гривень на руки (по 3,6 тис. гривень за три місяці).

Долучитися до програми можуть переселенці та біженці, які постраждали через війну та були змушені залишити свої домівки. Допомогу отримають:

переселенці, які перемістилися за останні пів року;

громадяни, які повернулися на своє постійне місце проживання з іншого регіону;

біженці, які повернулися на своє постійне місце проживання з-за кордону.

При цьому потрібно мати такі вразливості:

неповні родини з неповнолітніми дітьми та особами похилого віку;

сім'ї, де зі старших є тільки громадяни, яким більше 55 років і виховують неповнолітніх дітей;

родини, де є особи з важкими хворобами, інвалідністю.

Організатори будуть зважати на фінансове становище претендентів. Так, дохід на одного члена в родині не може бути більшим за 5,4 тис. грн.

Як зареєструватись на виплату грошової допомоги

Отримати кошти можна тільки, записавшись у чергу на прийом мобільної бригади БФ "Право на захист". Благодійники працюватимуть 14 лютого у Боромлі (Боромлянська ТГ), адреса прийому — вул. Сумська, 10 (години роботи: 10:00-16:00).

"Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що Норвезька рада у справах біженців в Україні (NRC) попередила, що українці можуть не отримати грошову допомогу. Обробку заявок призупинили через рішення нової адміністрації США про перевірку проєктів зовнішньої фінансової допомоги.

Також ми повідомляли, що в Івано-Франківській області благодійники приймають заявки на фіндопомогу у 14 тис. грн. Гроші отримають роботодавці за працевлаштування вразливих категорій громадян.