Виплати від Карітас — де приймають заявки на допомогу в 14 тис. грн

Грошові купюри та гаманець. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Благодійний фонд "Карітас Коломия" оголосив нову програму щомісячної фінансової допомоги у 14 тис. грн. Йдеться про підтримку роботодавців за працевлаштування громадян.

Про це повідомляє БФ "Карітас" у соцмережі Facebook.

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Умови програми допомоги для роботодавців від "Карітас Коломия"

В рамках проєкту "Remarket", спеціально створеного для роботодавців в Івано-Франківській області, бізнес отримає підтримку.

"Карітас Коломия запускає новий проєкт: гроші для роботодавців і нові можливості для тих, хто шукає роботу та не може її знайти! Це ваш шанс отримати підтримку та створити нові робочі місця!" — йдеться у повідомленні.

Роботодавці, які шукають нових співробітників, можуть долучитися до програми "Гроші за працевлаштування" (CFJ) і отримати грошові компенсації за зарплати для нових працівників. Йдеться про працевлаштування вразливих категорій громадян.

Згідно з умовами, за кожного такого працевлаштованого громадянина виплачуватимуть по 14,34 тис. грн на місяць. Виплати будуть надходити на покриття витрат в оплаті праці протягом трьох місяців.

У благодійному фонді вважають, що це дасть можливість розвинути свій бізнес та підтримати громаду.

Всі роботодавці, які хочуть долучитися до програми, повинні заповнити спеціальну анкету за посиланням.

Допомога для шукачів роботи від "Карітас"

Також благодійники в рамках нового проєкту допоможуть жителям регіону з пошуком роботи. Підтримку зможуть отримати люди, які належать до вразливих категорій.

"Шукаєте роботу? Caritas допоможе вам знайти стабільне місце з фінансовою підтримкою. Забезпечити працевлаштування для людей з вразливих категорій саме у вашому регіоні", — повідомляють організатори.

Для цього потрібно зареєструватися за посиланням.

У разі виникнення запитань — можна звернутися до фонду за такими контактними номерами телефонів:

(067) 342 94 99;

(067) 153 77 58.

Раніше ми писали про можливість отримати виплати від Естонської ради у справах біженців. Кошти нададуть найбільш вразливим категоріям громадян на базові потреби.

Окрім того, українці можуть подати заявки на грошові компенсації від БФ "Карітас Чернігів". Виплати надають для тих, хто використовує електроопалення в оселях.