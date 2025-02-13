Виплати від NRC у 10,8 тис. грн — чому українці можуть не отримати гроші

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Норвезькій раді у справах біженців в Україні (NRC) розповіли, що чекає на подані заявки щодо фіндопомоги після рішення нової адміністрації США про перевірку всіх поточних програм зовнішньої допомоги. Кошти передбачались для 55 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це йдеться в офіційному повідомленні організації у соцмережі Facebook.

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Там зазначили, що в результаті перегляду в США всіх поточних проєктів зовнішньої допомоги програму грошової допомоги від NRC тимчасово призупинено.

Йдеться про відкритий процес подання заявок на фіндопомогу від NRC і не стосується інших програм, зокрема, щодо відновлення житла, гуманітарної допомоги.

Це призведе до затримки у переказі грошей або навіть можливого скасування грошової допомоги для домогосподарств, які відправили заявки на сайті NeedАid з 20 по 29 січня поточного року.

"Програма відкритої подачі заявок на багатоцільову грошову допомогу NRC, якою у 2024 році скористалися 133 000 осіб, фінансується урядом США, тому ми змушені тимчасово призупинити її реалізацію, поки ми вивчаємо можливі варіанти відновлення надання допомоги", — йдеться у повідомленні.

В організації наголосили, що їхня мета залишається незмінною: NRC прагне надалі допомагати українським громадам через програму на грошову допомогу та продовжує співпрацювати з донорами для вирішення цієї ситуації.

Попри те, що процес переказу коштів призупинено, всі отримані заявки зберегли. Очікується, що за першої можливості — зможуть відновити реалізацію програми. Проте, якщо програма не відновиться, то надані персональні дані видалять упродовж шести місяців.

Організатори порадили тим, хто подав заявку на грошову допомогу онлайн на платформі NeedAid, стежити за інформацією. У разі появи відомостей — повідомлять у соцмережах та на платформі NeedAid.

"Запевняємо, що NRC продовжуватиме підтримувати тих, хто найбільше потребує допомоги. Будемо вдячні за ваше терпіння і розуміння ситуації. Якщо у вас виникнуть питання, пов’язані з іншими програмами NRC, просимо звертатися до нас. Водночас, наполегливо рекомендуємо вам дочекатися оновлення інформації щодо подальшої долі програми відкритої подачі заявок на багатоцільову грошову допомогу", — додали в NRC.

Як відомо, раніше Міжнародна гуманітарна організація Норвезька рада у справах біженців (NRC) провела черговий збір заявок на допомогу від постраждалих від війни в країні. На кожну особу в родині обіцяли надати по 10,8 тис. гривень.

Раніше ми розповідали, що БФ "Карітас Коломия" приймає заявки на фінансову допомогу у 14 тис. грн. Кошти нададуть роботодавцям на виплату зарплати.

Також ми писали про можливість оформити виплату грошової допомоги від Естонської ради у справах біженців. Кошти отримають вразливі категорії громадян.