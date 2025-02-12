Виплати на дітей — кому надають по 7,7 тис. грн у 2025 році

Людина тримає грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2025 році батьки новонароджених дітей зможуть отримати грошову компенсацію замість допомоги "Пакунок малюка". Це стане можливо, якщо офіційно приєднатися до державної програми з монетизації відповідної допомоги.

Про це йдеться на порталі державних послуг "Дія".

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Детальніше про програму "Пакунок малюка"

Як зазначається, в натуральну допомогу "Пакунок малюка" входить понад пів сотні якісних дитячих речей. Минулого року Мінсоцполітики після консультацій з родинами оновило вміст бебі-боксу, додавши товари, що мають великий попит (зокрема, багаторазові пелюшки та деякі теплі речі), скоротили кількість одягу з найменшим розміром.

Проте можна отримати гроші замість допомоги. У 2025 році розмір грошової компенсації — 7,68 тис. грн. Він становить не менш як три прожиткові мінімуми для дітей віком до шести років, передбаченого законом на дату подання заяви про призначення компенсації вартості допомоги.

Витратити компенсацію можна на купівлю товарів для дитини у 12,5 тис. закладів торгівлі, які приєднались до програми монетизації "Пакунку малюка".

Хто може отримати та як оформити допомогу

Отримати грошову компенсацію можуть не тільки батьки. Окрім них, кошти надають:

усиновлювачам;

опікунам;

патронатним вихователям, які проживають в Україні разом із дитиною.

Отримати "Пакунок малюка" можна в пологовому будинку після народження дитини. Оформити компенсації можна:

в Центрі надання адміністративних послуг за місцем проживання чи перебування (особисто);

в органах соціального захисту населення (поштою).

"Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини", — йдеться у повідомленні.

За час існування цього проєкту (у 2020−2024 роках) понад 729 тисяч родин отримали 4,7 млрд грн компенсацій.

Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що багатодітні родини мають право на низку пільг. Зокрема, можна отримати допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг.

Також ми писали, що в столиці України діти із багатодітних родин та з числа внутрішньо переміщених осіб отримають кошти від місцевої влади. Допомога передбачена програмою "Турбота. Назустріч киянам".