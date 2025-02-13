Выплаты УВКБ ООН — где открыта регистрация на помощь в 10,8 тыс. грн

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) 14 февраля выплатит финансовую помощь в Сумской области. Зарегистрироваться на выплаты могут жители одного из населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба УВКБ ООН в Telegram-канале.

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Условия программы от Агентства ООН по делам беженцев

Выплаты будут доступны только для наиболее уязвимых категорий граждан. Сумма помощи составляет 10,8 тыс. гривен на руки (по 3,6 тыс. гривен за три месяца).

Приобщиться к программе могут переселенцы и беженцы, которые пострадали из-за войны и были вынуждены покинуть свои дома. Помощь получат:

переселенцы, которые переместились за последние полгода;

граждане, которые вернулись на свое постоянное место жительства из другого региона;

беженцы, которые вернулись на свое постоянное место жительства из-за границы.

При этом нужно иметь следующие уязвимости:

неполные семьи с несовершеннолетними детьми и лицами преклонного возраста;

семьи, где из старших есть только граждане, которым больше 55 лет и воспитывают несовершеннолетних детей;

семьи, где есть лица с тяжелыми болезнями, инвалидностью.

Организаторы будут учитывать финансовое положение претендентов. Так, доход на одного члена в семье не может быть больше 5,4 тыс. грн.

Как зарегистрироваться на выплату денежной помощи

Получить средства можно только, записавшись в очередь на прием мобильной бригады БФ "Право на защиту". Благотворители будут работать 14 февраля в Боромле (Боромлянская ТГ), адрес приема — ул. Сумская, 10 (часы работы: 10:00-16:00).

"Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г.Сумы — 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Норвежский совет по делам беженцев в Украине (NRC) предупредил, что украинцы могут не получить денежную помощь. Обработку заявок приостановили из-за решения новой администрации США о проверке проектов внешней финансовой помощи.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковской области благотворители принимают заявки на финпомощь в 14 тыс. грн. Деньги получат работодатели за трудоустройство уязвимых категорий граждан.