Фіндопомога від UNHCR — як і де можна подати заявку у березні

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Ромнах Сумської області жителі можуть зареєструватися на грошову допомогу в рамках програми багатоцільової допомоги від UNHCR Ukraine. Йдеться про виплату коштів протягом тримісячного періоду.

Про це інформує пресцентр UNHCR Ukraine.

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Хто зможе отримати фінансову допомогу

За програмою допомоги від UNHCR Ukraine, заявки зможуть подати жителі Роменської громади. Розмір виплат становить 3,6 тис. гривень (по 10,8 тис. гривень за три місяці на кожного члена родини).

Допомогу отримають найбільш вразливі категорії громадян, котрі постраждали через війну. Кошти виплатять:

внутрішньо переміщеним особам;

переселенцям, які повернулись з іншої області;

біженцям, які повернулись з-за кордону.

За словами організаторів, необхідно відповідати деяким критеріям вразливості. У пріоритеті будуть ті, хто має наступні життєві обставини:

неповна сім'я (з батьком чи матір'ю) з малолітніми дітьми та особами похилого віку;

у родині зі старших є тільки люди похилого віку, які виховують неповнолітніх;

є особи з серйозними захворюваннями або інвалідністю.

Доходи громадян, які претендують на виплати, не повинні перевищувати суму у 5,4 тис. гривень (місячний дохід на одну людину в родині).

Документи та як зареєструватися на фіндопомогу

Для того, щоб отримати виплати у місті Ромни Сумської області, потрібно попередньо зареєструватися. При собі потрібно мати такі документи на кожну людину в домогосподарстві:

паспорт (за наявності);

ідентифікаційний код (якщо є);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки;

меддовідки.

"Відкрито запис в чергу для прийому у м. Ромни на 3 березня 2025 (понеділок), реєстрація відбувається за номером телефону", — йдеться у повідомленні.

Запис у чергу можливий за телефоном: 063 182 68 38 (працює за графіком офісу: пн — пт — 9:00 — 16:00). За цим контактом можна уточнити також свій номер в черзі.

Раніше ми писали, що фонд "Єдність" за майбутнє" прийматиме заявки до квітня на фіндопомогу для вразливих родин з дітьми, які постраждали від війни та проживають у Запорізькій Донецькій, Харківській областях.

Також повідомляли, що деякі українці можуть отримати матеріальну допомогу для лікування. Такою можливістю можуть скористатися громадяни на Харківщині.