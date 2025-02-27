Финпомощь от UNHCR — как и где можно подать заявку в марте

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Ромнах Сумской области жители могут зарегистрироваться на денежную помощь в рамках программы многоцелевой помощи от UNHCR Ukraine. Речь идет о выплате средств в течение трехмесячного периода.

Об этом информирует пресс-центр UNHCR Ukraine.

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Кто сможет получить финансовую помощь

По программе помощи от UNHCR Ukraine, заявки смогут подать жители Роменской громады. Размер выплат составляет 3,6 тыс. гривен (по 10,8 тыс. гривен за три месяца на каждого члена семьи).

Помощь получат наиболее уязвимые категории граждан, пострадавшие из-за войны. Средства выплатят:

внутренне перемещенным лицам;

переселенцам, которые вернулись из другой области;

беженцам, которые вернулись из-за границы.

По словам организаторов, необходимо соответствовать некоторым критериям уязвимости. В приоритете будут те, кто имеет следующие жизненные обстоятельства:

неполная семья (с отцом или матерью) с малолетними детьми и лицами пожилого возраста;

в семье из старших есть только пожилые люди, которые воспитывают несовершеннолетних;

есть лица с серьезными заболеваниями или инвалидностью.

Доходы граждан, претендующих на выплаты, не должны превышать сумму в 5,4 тыс. гривен (месячный доход на одного человека в семье).

Документы и как зарегистрироваться на финпомощь

Для того, чтобы получить выплаты в городе Ромны Сумской области, нужно предварительно зарегистрироваться. При себе нужно иметь следующие документы на каждого человека в домохозяйстве:

паспорт (при наличии);

идентификационный код (если есть);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты;

медсправки.

"Открыта запись в очередь для приема в г. Ромны на 3 марта 2025 (понедельник), регистрация происходит по номеру телефона", — говорится в сообщении.

Запись в очередь возможна по телефону: 063 182 68 38 (работает по графику офиса: пн — пт — 9:00 — 16:00). По этому контакту можно уточнить также свой номер в очереди.

Ранее мы писали, что фонд "Единство" за будущее" будет принимать заявки до апреля на финпомощь для уязвимых семей с детьми, пострадавших от войны и проживающих в Запорожской Донецкой, Харьковской областях.

Также сообщалось, что некоторые украинцы могут получить материальную помощь для лечения. Такой возможностью могут воспользоваться граждане на Харьковщине.