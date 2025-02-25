Виплати від Mercy Corps — де відкрили реєстрацію на 50 тис. грн

Українські гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Громадська організація "Відповідальні громадяни" та міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps (укр. Корпус Милосердя) відкрили реєстрацію на грошову допомогу. Виплати доступні в одному з українських регіонів наприкінці лютого 2025 року.

Про це повідомляють у ГО "Відповідальні громадяни".

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Розмір грошової допомоги в рамках проєкту "Місцева, інклюзивна та різнобічна екстрена допомога населенню, яке постраждало внаслідок війни в Україні (LIVES) 3.0" становить 3,6 тис. грн на місяць. Проте йдеться про тримісячний період, тому загалом кожен член домогосподарства зможе отримати по 10,8 тис. грн.

"Отримати допомогу можуть максимум п'ятеро людей в одному домогосподарстві", — йдеться у повідомленні.

Тому, якщо у домогосподарстві більше вищевказаної кількості осіб, то загальна сума допомоги становитиме близько 50 тис. грн.

Як зазначається, виплати доступні жителям Новоолександрівської громади Запорізької області, як місцевому населенню, так і внутрішнім переселенцям.

Організатори будуть звертати увагу під час відбору на те, щоб сукупний дохід домогосподарства не перевищував 6,3 тис. грн на одну людину на місяць.

Також пріоритетність у праві на виплати отримають громадяни, які проживають у колективних центрах, у пошкодженому житлі через бойові дії, є безпритульними.

Окрім того, у перших списках на виплати будуть домогосподарства, де є люди з інвалідністю чи особи з хронічними хворобами.

Серед інших критеріїв вразливості, хто зможе отримати виплати:

багатодітні родини від трьох неповнолітніх дітей;

неповні сім'ї, де є лише батько чи мати, з малолітніми дітьми;

родини з вагітними жінками/жінками, які годують грудьми;

сім'ї, де є особи похилого віку (понад 60 років);

родини, які очолює одна самотня чи кілька самотніх осіб від 60 років;

домогосподарства, де є безробітні особи передпенсійного віку 50-59 років, без доходів.

Як правильно зареєструватися на виплати

Зареєструватися на виплату грошової допомоги можна, заповнивши онлайн-форму.

"Після заповнення онлайн-форми, у разі, якщо ваше домогосподарство буде обрано для очної реєстрації, з вами зв’яжуться наші оператори для підтвердження даних", — зазначили в громадській організації.

Організатори зауважили, що гуманітарна допомога, яку надають ГО "Відповідальні громадяни" та партнери, є безоплатною. Працівники не будуть запитувати тризначний код на звороті банківської картки.

Раніше ми писали, БФ "Карітас Кривий Ріг" надаватиме допомогу у 43 тис. грн вразливим категоріям громадян. Зареєструватися на виплати можуть жителі Дніпропетровщини.

Також в одній з областей БФ Caritas реєструє на виплату фіндопомоги у розмірі 14 тис. грн. Така фінансова підтримка надаватиметься протягом трьох місяців в рамках реалізації проєкту Remarket.