Виплати від UNHCR — хто і де зможе не отримати 10,8 тис. грн у січні

Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У січні 2025 року громадяни можуть зареєструватися на грошову допомогу в рамках програми багатоцільової допомоги від UNHCR Ukraine. Заявки приймають не в усіх регіонах країни через велику кількість охочих отримати виплати.

Про це йдеться у повідомленнях UNHCR у Telegram.

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Умови програми грошової допомоги від UNHCR

Виплати від UNHCR доступні для найбільш вразливих категорій громадян у Кропивницькому, тоді як більшість регіонів займаються обробкою поданих заяв і поки призупинили реєстрацію.

В рамках відповідної програми виплачують по 3,6 тис. гривень на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців. Тобто сумарно кожен член в родині отримає по 10,8 тис. гривень.

Долучитися до програми можуть громадяни з-поміж внутрішніх переселенців та біженців, які постраждали через війну.

"Подати заявку можуть вразливі вимушено переміщені особи (перемістилися впродовж останніх шести місяців), а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону)", — йдеться у повідомленні.

Виплати нададуть тим, хто підпадає під такі вимоги:

родина неповна (є лише хтось один із батьків), де наявні неповнолітні діти/люди похилого віку;

у сім'ї зі старших є лише особи похилого віку, які виховують неповнолітніх дітей;

у родині є особи з тяжкими захворюваннями/інвалідністю.

Також важливою умовою є скрутне фінансове становище громадян. Так, дохід на одного члена сім'ї не може перевищувати суму у 5,4 тис. грн.

Окрім того, кошти нададуть, якщо родина протягом трьох місяців не отримувала фінансову допомогу від UNHCR та інших організацій.

Як подати заявку у Кропивницькому

Реєстрація відбувається у порядку живої черги за адресою: Кропивницький, вул. Пашутинська, 31-а (офіс працює з 9.00-15.00).

При собі громадянам потрібно мати наступний пакет документів (на кожного члена сім'ї):

паспорт/документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний номер;

свідоцтво про народження дітей (якщо є);

номер банківської картки для виплати коштів;

документ, де підтверджується належність до категорії вразливості;

номер мобільного телефону.

Раніше ми писали, що в Запорізькій області можна зареєструватися на фіндопомогу від ООН у розмірі 3,6 тисячі гривень. Мобільні бригади будуть працювати у кількох населених пунктах.

Також розповідали, що громадянам доступна допомога від "СОС Дитячі Містечка". В рамках підтримки дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, виплачують від 10,8 тисячі до 14,4 тисячі гривень.