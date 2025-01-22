Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Виплата 10,8 тис. грн — хто отримає допомогу UNHCR у січні arrow

Виплата 10,8 тис. грн — хто отримає допомогу UNHCR у січні

22 січня 2025 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від UNHCR — хто і де зможе не отримати 10,8 тис. грн у січні
Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У січні 2025 року громадяни можуть зареєструватися на грошову допомогу в рамках програми багатоцільової допомоги від UNHCR Ukraine. Заявки приймають не в усіх регіонах країни через велику кількість охочих отримати виплати.

Про це йдеться у повідомленнях UNHCR у Telegram.

Читайте також:

Умови програми грошової допомоги від UNHCR

Виплати від UNHCR доступні для найбільш вразливих категорій громадян у Кропивницькому, тоді як більшість регіонів займаються обробкою поданих заяв і поки призупинили реєстрацію.

В рамках відповідної програми виплачують по 3,6 тис. гривень на кожного члена сім'ї протягом трьох місяців. Тобто сумарно кожен член в родині отримає по 10,8 тис. гривень.

Долучитися до програми можуть громадяни з-поміж внутрішніх переселенців та біженців, які постраждали через війну.

"Подати заявку можуть вразливі вимушено переміщені особи (перемістилися впродовж останніх шести місяців), а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону)", — йдеться у повідомленні.

Виплати нададуть тим, хто підпадає під такі вимоги:

  • родина неповна (є лише хтось один із батьків), де наявні неповнолітні діти/люди похилого віку;
  • у сім'ї зі старших є лише особи похилого віку, які виховують неповнолітніх дітей;
  • у родині є особи з тяжкими захворюваннями/інвалідністю.

Також важливою умовою є скрутне фінансове становище громадян. Так, дохід на одного члена сім'ї не може перевищувати суму у 5,4 тис. грн.

Окрім того, кошти нададуть, якщо родина протягом трьох місяців не отримувала фінансову допомогу від UNHCR та інших організацій.

Як подати заявку у Кропивницькому

Реєстрація відбувається у порядку живої черги за адресою: Кропивницький, вул. Пашутинська, 31-а (офіс працює з 9.00-15.00).

При собі громадянам потрібно мати наступний пакет документів (на кожного члена сім'ї):

  • паспорт/документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний номер;
  • свідоцтво про народження дітей (якщо є);
  • номер банківської картки для виплати коштів;
  • документ, де підтверджується належність до категорії вразливості;
  • номер мобільного телефону.

Раніше ми писали, що в Запорізькій області можна зареєструватися на фіндопомогу від ООН у розмірі 3,6 тисячі гривень. Мобільні бригади будуть працювати у кількох населених пунктах.

Також розповідали, що громадянам доступна допомога від "СОС Дитячі Містечка".  В рамках підтримки дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, виплачують від 10,8 тисячі до 14,4 тисячі гривень.

виплати фінансова допомога матеріальна допомога грошова допомога UNHCR

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:13 Метеозалежні можуть перепочити — прогноз магнітних бур

11:11 В Одесі оновлюють медичний центр — що зміниться

11:06 Трамп доручив Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів

11:05 Держсекретар США пояснив, як має завершитися війна в Україні

11:00 Виплата 10,8 тис. грн — хто отримає допомогу UNHCR у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:56 Конкурс на нового директора БЕБ — що відомо про кандидата

10:42 Побиття дитини у Білій Церкві — коли про бійку дізнались у школі

10:38 Побиття дівчинки у Білій Церкві — хто нестиме відповідальність

10:38 8 тисяч доларів за охорону — в Одесі судитимуть поліцейських

10:37 Злочин для порятунку — чому японські пенсіонери хочуть за ґрати

11:13 Метеозалежні можуть перепочити — прогноз магнітних бур

11:11 В Одесі оновлюють медичний центр — що зміниться

11:06 Трамп доручив Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів

11:05 Держсекретар США пояснив, як має завершитися війна в Україні

11:00 Виплата 10,8 тис. грн — хто отримає допомогу UNHCR у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:56 Конкурс на нового директора БЕБ — що відомо про кандидата

10:42 Побиття дитини у Білій Церкві — коли про бійку дізнались у школі

10:38 Побиття дівчинки у Білій Церкві — хто нестиме відповідальність

10:38 8 тисяч доларів за охорону — в Одесі судитимуть поліцейських

10:37 Злочин для порятунку — чому японські пенсіонери хочуть за ґрати

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Text

08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати