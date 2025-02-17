Виплати на лікування — де надають грошову допомогу у 2025 році

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деякі громадяни, які опинились у складних життєвих обставинах, можуть отримати одноразову грошову допомогу. Зокрема, виплати на лікування доступні мешканцям Харківської області.

Про це йдеться у Telegram-каналі "Гуманітарна допомога — спільнота".

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Як зазначається, в рамках програми соцзахисту населення у Харківській області громадяни зможуть отримати грошову допомогу. Кошти виплатять:

особам, які опинилися у складній життєвій ситуації;

мають важкі хвороби та потребують оперативного втручання;

громадянам, які постраждали через надзвичайну ситуацію в регіоні, або родинам загиблих у зв'язку з цим;

особам, які постраждалих через пожежі/стихійне лихо.

Також програма передбачає використання допомоги на забезпечення громадян засобами реабілітації. Йдеться про тих, хто втратив працездатність та ще не встиг оформити інвалідність.

Як отримати грошову допомогу

Для того, щоб отримати допомогу, необхідно звернутись із заявою на ім’я голови Харківської обласної військової адміністрації, заступників чи обласних депутатів.

Зокрема, допомогти з написанням заяви та збором документів можуть:

представники соцзахисту у громаді;

старости;

депутати місцевих рад на місцях.

Перелік необхідних документів:

паспорт громадянина (копія);

ідентифікаційний код (копія);

медичні довідки;

довідка про відкриття рахунку у банку (для виплат);

довідка про реєстрацію місця проживання.

Заяву та документи необхідно надіслати за адресою 61002, м. Харків, вул, Сумська, 64.

Раніше ми писали, що до кінця лютого українці зможуть отримати грошову допомогу за програмою "Тепла зима". Йдеться про суму у 6,5 тис. гривень на дітей з малозабезпечених родин та з числа внутрішніх переселенців.

Також повідомляли, що деякі громадяни зможуть оформити фіндопомогу від УВКБ ООН. Кошти за поданими заявками отримають жителі одного з населених пунктів Сумської області.