Ощадбанк щомісяця роздає пенсіонерам по 5 тис. грн — як отримати

Банківське відділення в Києві.

Державний "Ощадбанк" реалізує програму підтримки клієнтів, які отримують пенсії на картки фінустанови. Така категорія громадян має шанс стати власниками фінансової винагороди, яку розігрують щомісяця.

Про це розповідають Новини.LIVE

Щомісячні винагороди для клієнтів Ощадбанку

До середини березня 2026 року в Ощадбанку триватиме акція з надання грошової цільової допомоги клієнтам, яку можна буде спрямувати виключно на оплату рахунків за житлово-комунальні послуги.

Згідно з правилами, щомісяця банк здійснює розіграш серед пенсіонерів 40 призів на суму 5 тис. грн.

Можливість стати власником грошової винагороди мають громадяни, які отримують пенсії на карти міжнародної платіжної системи Mastercard від Ощадбанку. Право на участь в акції виникне у разі здійснення розрахунку за будь-який товар чи послугу такими банківськими платіжними картками, куди нараховуються пенсії:

Standard Mastercard;

MC Debit Standard;

MC World;

MC Debit World.

Правила акційної програми Ощаду

За даними держфінустанови, взяти участь в акційній програмі можуть всі клієнти за таких умов:

є відкрита пенсійна карта, оформлена в Ощадбанку;

здійснено розрахунок за будь-який товар/послугу картою від 500 грн (разом з ПДВ) одним платежем в торгових точках чи в мережі інтернет.

У держбанку зазначають, що інформація про кожну таку транзакцію буде автоматично вноситися до бази акції.

Переможців розіграшу визначатимуть рандомним шляхом за допомогою сайту в інтернеті до останнього числа кожного місяця.

Триватиме відповідна програма до 15 березня 2026 року включно по всій Україні, окрім окупованих територій та районів, де тривають бойові дії/існує загроза їх ведення.

Якщо переможець акції не зможе скористатися фінансовим заохоченням з різних причин, організатор не сплачуватиме жодних компенсацій.

Раніше ми писали, що з нового року в Ощадбанку під блокування потрапила низка карткових рахунків. Для поновлення виплат потрібно буде звернутися у найближче відділення фінустанови.

Ще розповідали, що в Ощадбанку діють додаткові комісії для цифрових карт. За певних умов їх можна не платити, відмовившись від деяких послуг.