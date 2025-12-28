В Ощадбанку уточнили, які передбачені комісії за цифрові картки

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" уточнили, які додаткові комісії передбачені для цифрових карт, відкритих у застосунку "Мобільний Ощад". У банку зауважили, що все залежить від послуг, підключених за власним бажанням.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці держбанку у соцмережі Facebook.

Чи передбачені комісії за електронні карти Ощадбанку

Із запитанням щодо можливої додаткової плати за відкриті цифрові карти звертаються клієнти фінустанови на сторінці банку у соцмережі.

Один з громадян зауважив, що після завершення дії цифрової валютної карти відкрив нову. Однак виникло питання, чи передбачене стягнення коштів за такі картки.

"У мене закінчилась цифрова валютна картка, а я ще одну відкрив. Це безкоштовно чи будуть брати якісь гроші. Як за дві?", — йдеться у зверненні.



Як зазначив співробітник головного офісу Ощадбанку, відкриття та обслуговування цифрових карт є безкоштовним. Однак стягнення можливі за підключені за власним бажанням послуги, від яких можна відмовитись.

З переліком можна ознайомитись у мобільному застосунку, обравши необхідну карту.

"Цифрова картка є безкоштовною. Якщо у вас не підключена платна послуга смс-інформування, додаткових комісій по картці не буде виставлятися. З тарифами по цифровій картці можна ознайомитися в додатку. Для цього потрібно обрати потрібну картку, далі вгорі справа натиснути на знак налаштувань та обрати — Тарифи та договір", — повідомив працівник банку.

Тарифи та як відкрити цифрову карту в Ощаді

У банку передбачені стягнення за підключену за власним бажанням послугу з смс-інформування. Від неї можна відмовитись, перейшовши на безкоштовні Push-повідомлення.

Розмір комісії за сповіщення. Джерело: Ощадбанк

Відповідно до загальних правил обслуговування карт, більшість платежів та переказів за такими картами є безкоштовними.

Тарифи. Джерело: Ощадбанк

Видача готівки в банкоматах до 20 тис. грн/місяць — безкоштовно, понад ліміт — 1% від суми, в банкоматах за кордоном — 1,5% від суми + 35 грн.

Згідно з інформацією на сайті банку, відкриття цифрової карти в застосунку "Мобільний Ощад" без візиту до відділення дозволить отримувати найнеобхідніші банківські послуги для повсякденного життя.

Для цього необхідно виконати кілька кроків:

завантажити застосунок "Мобільний Ощад" в App Store чи Google Play;

пройти ідентифікацію через застосунок держпослуг "Дія";

отримати "Мою кредитку від Ощадбанку";

створити пароль для входу в "Мобільний Ощад".

Раніше ми писали, що для деяких клієнтів Ощадбанку діятимуть нові правила й тарифи з 2026 року. Зокрема, для частини карток вартість SMS-повідомлення зросте з 25 грн до 40 грн за місяць.

