Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Цифрові картки Ощадбанку — за що передбачені комісії

Цифрові картки Ощадбанку — за що передбачені комісії

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 06:01
В Ощадбанку уточнили, які передбачені комісії за цифрові картки
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" уточнили, які додаткові комісії передбачені для цифрових карт, відкритих у застосунку "Мобільний Ощад". У банку зауважили, що все залежить від послуг, підключених за власним бажанням.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці держбанку у соцмережі Facebook.

Реклама
Читайте також:

Чи передбачені комісії за електронні карти Ощадбанку

Із запитанням щодо можливої додаткової плати за відкриті цифрові карти звертаються клієнти фінустанови на сторінці банку у соцмережі.

Один з громадян зауважив, що після завершення дії цифрової валютної карти відкрив нову. Однак виникло питання, чи передбачене стягнення коштів за такі картки.

"У мене закінчилась цифрова валютна картка, а я ще одну відкрив. Це безкоштовно чи будуть брати якісь гроші. Як за дві?", — йдеться у зверненні.
 
Як зазначив співробітник головного офісу Ощадбанку, відкриття та обслуговування цифрових карт є безкоштовним. Однак стягнення можливі за підключені за власним бажанням послуги, від яких можна відмовитись.

З переліком можна ознайомитись у мобільному застосунку, обравши необхідну карту.

"Цифрова картка є безкоштовною. Якщо у вас не підключена платна послуга смс-інформування, додаткових комісій по картці не буде виставлятися. З тарифами по цифровій картці можна ознайомитися в додатку. Для цього потрібно обрати потрібну картку, далі вгорі справа натиснути на знак налаштувань та обрати — Тарифи та договір", — повідомив працівник банку.

Тарифи та як відкрити цифрову карту в Ощаді

У банку передбачені стягнення за підключену за власним бажанням послугу з смс-інформування. Від неї можна відмовитись, перейшовши на безкоштовні Push-повідомлення.

тарифи Ощадбанк
Розмір комісії за сповіщення. Джерело: Ощадбанк

Відповідно до загальних правил обслуговування карт, більшість платежів та переказів за такими картами є безкоштовними. 

Ощадбанк
Тарифи. Джерело: Ощадбанк

Видача готівки в банкоматах до 20 тис. грн/місяць — безкоштовно, понад ліміт — 1% від суми, в банкоматах за кордоном — 1,5% від суми + 35 грн.

Згідно з інформацією на сайті банку, відкриття цифрової карти в застосунку "Мобільний Ощад" без візиту до відділення дозволить отримувати найнеобхідніші банківські послуги для повсякденного життя.

Для цього необхідно виконати кілька кроків:

  • завантажити застосунок "Мобільний Ощад" в App Store чи Google Play;
  • пройти ідентифікацію через застосунок держпослуг "Дія";
  • отримати "Мою кредитку від Ощадбанку";
  • створити пароль для входу в "Мобільний Ощад".

Раніше ми писали, що для деяких клієнтів Ощадбанку діятимуть нові правила й тарифи з 2026 року. Зокрема, для частини карток вартість SMS-повідомлення зросте з 25 грн до 40 грн за місяць

Також ми розповідали, що пенсіонери можуть отримати кошти від Ощадбанку на оплату комунальних послуг. У фінустанові уточнили, як долучитися до акції

тарифи Ощадбанк банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації