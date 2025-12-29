Відео
Головна Фінанси Ощадбанк блокуватиме картки вже з 1 січня — кого торкнеться

Ощадбанк блокуватиме картки вже з 1 січня — кого торкнеться

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 06:01
Ощадбанк заблокує картки деяких клієнтів з 1 січня — як не втратити доступ до грошей
Картка Ощадбанку в руках. Фото: Новини.LIVE

Деякі клієнти Ощадбанку потраплять під блокування карткових рахунків вже з 1 січня 2026 року. Щоб не втратити доступ до грошей, необхідно звернутися до найближчого відділення фінансової установи. 

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Читайте також:

Кому заблокують картку

Ощадбанк продовжив дію карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року, до 30 червня 2026 року. Але, як пояснив Наумов, це правило стосується не усіх.

Автоматичне продовження не відбудеться для платіжних карток:

  • строк дії яких минув протягом лютого 2022 — жовтня 2025 року та за якими протягом вересня 2025 – жовтня 2025 року (включно) було здійснено одну чи більше операцій з використанням картки (в т.ч. неуспішних) в касі, банкоматі або терміналі будь-якого українського банку;
  • строк дії яких минув протягом лютого 2022 – жовтня 2025 року та за якими залишок коштів дорівнює нулю, і не було жодної операції за останні 6 місяців (події відбуваються одночасно).

"Таким клієнтам слід звернутися до банку за новою карткою - інакше з 1 січня 2026 року ці картки будуть заблоковані", — наголосив голова правління Ощадбанку.

Клієнтам, чиї картки вже перевипущені, для їх отримання необхідно звернутися до найближчого відділення Ощадбанку.

Чи можливо відкрити рахунок в Ощадбанку дистанційно

Щоб отримати нову картку, клієнтам фінансової установи не завжди потрібно їхати у відділення. Особиста присутність потрібна лише у разі, якщо йдеться про відкриття пенсійного, соціального чи зарплатного рахунку. В усіх інших випадках це можна зробити онлайн.

Для більш детальної консультації щодо відкриття нових чи вже наявних карток та рахунків слід звернутися до контакт-центру Ощадбанку.





Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
