Ощадбанк заблокує картки деяких клієнтів з 1 січня — як не втратити доступ до грошей

Ощадбанк блокуватиме картки вже з 1 січня — кого торкнеться
Деякі клієнти Ощадбанку потраплять під блокування карткових рахунків вже з 1 січня 2026 року. Щоб не втратити доступ до грошей, необхідно звернутися до найближчого відділення фінансової установи.
Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.
Кому заблокують картку
Ощадбанк продовжив дію карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року, до 30 червня 2026 року. Але, як пояснив Наумов, це правило стосується не усіх.
Автоматичне продовження не відбудеться для платіжних карток:
- строк дії яких минув протягом лютого 2022 — жовтня 2025 року та за якими протягом вересня 2025 – жовтня 2025 року (включно) було здійснено одну чи більше операцій з використанням картки (в т.ч. неуспішних) в касі, банкоматі або терміналі будь-якого українського банку;
- строк дії яких минув протягом лютого 2022 – жовтня 2025 року та за якими залишок коштів дорівнює нулю, і не було жодної операції за останні 6 місяців (події відбуваються одночасно).
"Таким клієнтам слід звернутися до банку за новою карткою - інакше з 1 січня 2026 року ці картки будуть заблоковані", — наголосив голова правління Ощадбанку.
Клієнтам, чиї картки вже перевипущені, для їх отримання необхідно звернутися до найближчого відділення Ощадбанку.
Чи можливо відкрити рахунок в Ощадбанку дистанційно
Щоб отримати нову картку, клієнтам фінансової установи не завжди потрібно їхати у відділення. Особиста присутність потрібна лише у разі, якщо йдеться про відкриття пенсійного, соціального чи зарплатного рахунку. В усіх інших випадках це можна зробити онлайн.
Для більш детальної консультації щодо відкриття нових чи вже наявних карток та рахунків слід звернутися до контакт-центру Ощадбанку.
