Ощадбанк ежемесячно раздает пенсионерам по 5 тыс. грн — как получить

Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Государственный "Ощадбанк" реализует программу поддержки клиентов, которые получают пенсии на карты финучреждения. Такая категория граждан имеет шанс стать владельцами финансового вознаграждения, которое разыгрывают ежемесячно.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию госбанка.

Ежемесячные вознаграждения для клиентов Ощадбанка

До середины марта 2026 года в Ощадбанке продлится акция по предоставлению денежной целевой помощи клиентам, которую можно будет направить исключительно на оплату счетов за жилищно-коммунальные услуги.

Согласно правилам, ежемесячно банк осуществляет розыгрыш среди пенсионеров 40 призов на сумму 5 тыс. грн.

Возможность стать владельцем денежного вознаграждения имеют граждане, которые получают пенсии на карты международной платежной системы Mastercard от Ощадбанка. Право на участие в акции возникнет в случае осуществления расчета за любой товар или услугу такими банковскими платежными картами, куда начисляются пенсии:

Standard Mastercard;

MC Debit Standard; MC Debit Standard;

MC World;

MC Debit World.

Правила акционной программы Ощада

По данным госфинучреждения, принять участие в акционной программе могут все клиенты при следующих условиях:

есть открытая пенсионная карта, оформленная в Ощадбанке;

осуществлен расчет за любой товар/услугу картой от 500 грн (вместе с НДС) одним платежом в торговых точках или в сети интернет.

В госбанке отмечают, что информация о каждой такой транзакции будет автоматически вноситься в базу акции.

Победителей розыгрыша будут определять рандомным путем с помощью сайта в интернете до последнего числа каждого месяца.

Продлится соответствующая программа до 15 марта 2026 года включительно по всей Украине, кроме оккупированных территорий и районов, где продолжаются боевые действия/существует угроза их ведения.

Если победитель акции не сможет воспользоваться финансовым поощрением по разным причинам, организатор не будет платить никаких компенсаций.

