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Головна Фінанси Виплати від ООН — що хочуть змінити для українців

Виплати від ООН — що хочуть змінити для українців

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 11:00
Виплату міжнародної допомоги українцям спростять — що зміниться для соціально-вразливих категорій
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

У Міністерстві соціальної політики працюють над створенням єдиного механізму, за яким соціально-вразливі громадяни отримуватимуть грошову допомогу від міжнародних організацій. Уряд планує скасувати звернення на отримання виплат.

Про це йдеться у проєкті постанови Кабінету Міністрів, "Про реалізацію заходів з надання додаткової грошової допомоги соціально вразливим групам населення за рахунок коштів міжнародних та інших партнерів", який підготували у Мінсоці. 

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Як зміни можуть відбутися 

У проєкті постанови надані рішення, які вплинуть на виплати українцям міжнародної фінансової допомоги. Наприклад, планується, що:

  • надання додаткової грошової допомоги відбуватиметься за рахунок джерел, міжнародних організацій, донорських установ, у тому числі ООН, а також інших організацій;
  • які категорії населення отримуватимуть державну фіндопомогу, строки та умови виплат —  визначатимуть спільно партнери, Мінсоц, Пенсійний фонд України (ПФУ) за Меморандумом про взаєморозуміння;
  • формування списків отримувачів державної допомоги, відповідно до визначеної сторонами категорії, здійснюється ПФУ на підставі відомостей, що містяться в інформаційних базах;
  • виплату додаткової грошової допомоги надаватимуть в розмірі та в межах фінансування, визначеного програмними документами партнерів без звернення отримувача державної допомоги;
  • додаткову грошову допомогу нараховуватимуть отримувачу на банківську картку або виплачуватимуть на пошті.

Як йдеться у пояснювальній записці до проєкту постанови, по-новому додаткову грошову допомогу виплачуватимуть людям, які належать до соціально вразливих груп населення, а саме:

  • пенсіонерам;
  • особам з інвалідністю;
  • особам з інвалідністю з дитинства;
  • дітям з інвалідністю;
  • ветеранам війни;
  • багатодітним сім’ям;
  • малозабезпеченим сім’ям;
  • дітям-сиротам;
  • дітям, позбавленим батьківського піклування;
  • дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах; 
  • іншим категоріям осіб, у тому числі постраждалим внаслідок військової агресії РФ проти України.

Зазначається, що попри повномасштабну війну уряд продовжує підтримувати найбільш соціально незахищених громадян, ситуація ускладнюється внаслідок зменшення надходжень до бюджету. Тож держава продовжує шукати додаткові джерела для їх підтримки.

Мінсоцполітики, зокрема, активно співпрацює з міжнародними партнерами, щоби забезпечити грошовими виплатами саме тих громадян, які цього найбільше потребують та отримують пропозиції щодо посилення соціального захисту українців.

Однак, як наголошується у документі, рішення про переговори та підписання міжнародного договору з гуманітарних питань погоджуються Кабміном. Через це виникла необхідність змін.

"Реалізація акта дасть змогу забезпечити виплату додаткової грошової допомоги соціально вразливим групам населення за рахунок коштів міжнародних національних партнерів", — йдеться у пояснювальній записці. 

Раніше ми розповідали, що українцям в одному з регіонів виплачує допомогу Агенція ООН у справах біженців. Розмір підтримки становить 10,8 тис. грн. Дізнавайтесь також, хто з українців гарантовано отримає пенсію у 6 тисяч гривень.  

виплати фінансова допомога Мінсоцполітики гроші грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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