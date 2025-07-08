Виплати від UNHCR Ukraine — хто і де може зареєструватися на допомогу у липні

Грошові купюри в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Сумській області діє програма фінансової допомоги від UNHCR Ukraine. Право на виплати мають лише ті, хто підпадає під визначені критерії, через обмежені фінансові ресурси організації.

Про це інформує пресцентр представників UNHCR Ukraine в Telegram.

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Хто може отримати виплати за програмою від UNHCR Ukraine

UNHCR Ukraine є представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. Його програма покликана надавати підтримку внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Кожному члену родини передбачена виплата 3,6 тис. грн за три місяці (по 10,8 тис. грн одним траншем у за три місяці).

Зокрема, записатися на попередню реєстрацію на 10 липня можуть жителі Кролевецької територіальної громади Сумської області.

На виплати можуть претендувати громадяни, яким не виплачували фіндопомогу аналогічні організації за останній квартал, та мають дохід на одну особу в домогосподарстві не більш ніж 5,4 тис. грн:

внутрішні переселенці, які переїхали протягом пів року;

біженці, які прибули з-за кордону після вимушеного виїзду на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Гроші пріоритетно нададуть тим, хто має один із наступних критеріїв вразливості:

домогосподарство очолює лише батько чи матір з дітьми до 18 років чи особами похилого віку (від 55 років);

у домогосподарстві є лише громадяни похилого віку;

у домогосподарстві літні люди виховують неповнолітніх дітей;

у родині є громадяни з інвалідністю чи важкими хворобами, яким потрібен догляд.

Як отримати фінансову допомогу та список документів

Отримати фіндопомогу у Кролевецькій територіальній громаді можна за попереднім записом.

"Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38", — повідомляють організатори.

Після схвалення виплати громадян запросять прибути всією родиною за адресою прийому: пл. Миру, 2.

З собою потрібно буде мати такі документи (на кожну особу за наявності):

паспорт та ідентифікаційний номер;

свідоцтво про народження дітей;

номер банківського рахунку для виплат;

документ, де підтверджується категорія вразливості;

номер телефону.

Також UNHCR Ukraine цього місяця прийматиме заявки на допомогу в інших містах Сумської області.

Раніше ми писали, що у Дніпрі реалізовують програму допомоги від організації Human Front (Швейцарія), яку очолює музикант Бенц Марго. Проте кількість місць дуже обмежена.

Також повідомляли, що в Херсонській області міжнародна організація Данії надає підтримку малому та середньому бізнесу. Розмір допомоги досягає 5 тис. доларів.