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Главная Финансы Выплаты от ООН — что хотят изменить для украинцев

Выплаты от ООН — что хотят изменить для украинцев

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 11:00
Выплату международной помощи украинцам упростят — что изменится для социально-уязвимых категорий
Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

В Министерстве социальной политики работают над созданием единого механизма, по которому социально-уязвимые граждане будут получать денежную помощь от международных организаций. Правительство планирует отменить обращение на получение выплат.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета Министров, "О реализации мероприятий по предоставлению дополнительной денежной помощи социально уязвимым группам населения за счет средств международных и других партнеров", который подготовили в Минсоцполитики.

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Как изменения могут произойти

В проекте постановления предоставлены решения, которые повлияют на выплаты украинцам международной финансовой помощи. Например, планируется, что:

  • предоставление дополнительной денежной помощи будет происходить за счет источников, международных организаций, донорских учреждений, в том числе системы ООН, а также других организаций;
  • какие категории населения будут получать государственную финпомощь, сроки и условия выплат — будут определять совместно партнеры, Минсоц, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) согласно Меморандуму о взаимопонимании;
  • формирование списков получателей государственной помощи, в соответствии с определенной сторонами категории, осуществляется ПФУ на основании сведений, содержащихся в информационных базах;
  • выплату дополнительной денежной помощи будут предоставлять в размере и в пределах финансирования, определенного программными документами партнеров без обращения получателя государственной помощи;
  • дополнительную денежную помощь будут начислять получателю на банковскую карточку или выплачивать на почте.

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, по-новому дополнительную денежную помощь будут выплачивать людям, которые относятся к социально уязвимым группам населения, а именно:

  • пенсионерам;
  • гражданам с инвалидностью;
  • людям с инвалидностью с детства;
  • детям с инвалидностью;
  • ветеранам войны;
  • многодетным семьям;
  • малообеспеченным семьям;
  • детям-сиротам;
  • детям, лишенным родительской опеки;
  • детям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;
  • другим категориям украинцев, в том числе пострадавшим в результате военной агрессии РФ против Украины.

Отмечается, что несмотря на полномасштабную войну правительство продолжает поддерживать наиболее социально незащищенных граждан, но ситуация осложняется вследствие уменьшения поступлений в бюджет. Поэтому государство продолжает искать дополнительные источники для поддержки граждан.

Минсоцполитики, в частности, активно сотрудничает с международными партнерами, чтобы обеспечить денежными выплатами именно тех граждан, которые в этом больше всего нуждаются и получают предложения по усилению социальной защиты украинцев.

Однако, как отмечается в документе, решение о переговорах и подписании международного договора по гуманитарным вопросам согласовываются Кабмином. Поэтому возникла необходимость изменений.

"Реализация акта позволит обеспечить выплату дополнительной денежной помощи социально уязвимым группам населения за счет средств международных национальных партнеров", — говорится в пояснительной записке.

Ранее мы рассказывали, что украинцам в одном из регионов выплачивает помощь Агентство ООН по делам беженцев. Размер поддержки составляет 10,8 тыс. грн. Узнавайте также, кто из украинцев гарантированно получит пенсию в 6 тысяч гривен.

выплаты финансовая помощь Минсоцполитики деньги денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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