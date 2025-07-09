Виплати від Агентства ООН — де відкрили реєстрацію на допомогу у липні

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У липні 2025 року деякі громадяни можуть отримати грошову допомогу від Агенції ООН у справах біженців в Україні. Заявки на виплати можуть подавати вразливі категорії громадян в одній з громад Сумської області, що регулярно потерпає від обстрілів РФ.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації у Telegram.

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Що треба знати про програму допомоги від Агенції ООН

Учасниками програми від Агентства ООН у справах біженців щодо надання коштів можуть стати жителі м. Кролевець. Допомога передбачена для таких категорій людей:

вимушені переселенці, які залишили свої оселі через небезпеку або повернулися додому після виїзду не більше, ніж шість місяців тому;

громадяни, які повернулися з-за кордону в свої домівки після виїзду на початку повномасштабної війни.

Важливою вимогою є відсутність аналогічної допомоги за останні три місяці. Однак ця вимога не стосується:

неповних родин, де батько чи мати займаються вихованням дітей до 18 років чи дбають про осіб похилого віку від 55 років;

домогосподарств, які очолюють пенсіонери, чи виховують неповнолітніх дітей;

родин, де є особи з інвалідністю чи мають діагностовані тяжкі хвороби.

Також у громадян повинно бути скрутне фінансове становище (дохід на одну особу не перевищує 5,4 тис. грн).

Розмір допомоги та як зареєструватися у програмі

Розмір допомоги залишається незмінним останні роки і становить 10,8 тис. грн (виплата охоплює тримісячний період, де кожній особі в домогосподарстві передбачено по 3,6 тис. грн щомісяця).

Записатися в чергу для прийому у м. Кролевець на 10 липня 2025 можна за номером телефону: 063 182 68 38. За цим же номером можна буде потім уточнити свій номер в черзі.

Раніше ми розповідали про те, що у двох областях громадяни можуть отримати допомогу від Норвезької ради у справах біженців в Україні. Зокрема, кошти нададуть на ремонт осель.

Також ми повідомляли, що фінансова допомога знову доступна жителям Миколаєва. Заявки на виплати у 10,8 тис. грн приймає БФ "Право на захист".