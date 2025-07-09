Мінімальні пенсії в Україні — кому передбачена виплата у 6,1 тис. грн

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали мінімально гарантовану виплату для дітей загиблих військовослужбовців у разі оформлення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. На такі випадки передбачені свої правила визначення суми виплати у вигляді частки від розміру грошового забезпечення.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на одне з управлінь ПФУ.

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Мінімальний розмір пенсійного забезпечення для дітей військових

У разі смерті чи загибелі військовослужбовця, членам його родини, яких він утримував, надається право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Якщо діти продовжують навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) або вищої освіти на денній формі навчання, пенсію мають виплачувати до досягнення ними 23 років.

Розмір пенсійної виплати залежить від кількості дітей, яких утримував померлий годувальник. Вона розподіляється між ними рівними частками.

Відповідне питання прописане у законі №2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

У 2025 році розмір пенсії по втраті годувальника-військовослужбовця становить від 30% до 70% суми його грошового забезпечення і залежить від причини смерті годувальника. Якщо військовий помер (загинув) під час виконання службових обов’язків, то пенсія призначається в таких розмірах:

70% від грошового забезпечення — на дитину;

50% від суми — у разі двох та більше дітей.

Мінімальний гарантований розмір не може бути меншим за рівень у 6,1 тис. грн для кожної дитини.

Також передбачена частка у 70% від грошового забезпечення для батьків, дружини чи чоловіка, незалежно від того, чи є інші непрацездатні члени родини. У такому разі мінімальний розмір пенсії має становити щонайменше 7,8 тис. грн.

Проте, якщо у дітей нема права на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, то їм мають призначити державну соцдопомогу.

"Допомога виплачується на дітей померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії в зв’язку з втратою годувальника, до досягнення дитиною повноліття одному з батьків, або законному представнику дитини", — йдеться у поясненні.

Розмір допомоги залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб:



100% (2361,00 грн) — на одну дитину;

120% (2833,20 грн) — на двох дітей;

150% (3541,50 грн) — на трьох і більше дітей.

Оформлення виплати пенсії для дітей

Пенсію на дітей у зв'язку з втратою годувальника призначають органи Пенсійного фонду. Для цього необхідно написати відповідну заяву, а також додати:

свідоцтво про народження дитини;

свідоцтво про смерть годувальника;

документи, де підтверджуються родинні зв'язки;

інші документи, передбачені законодавством.

Раніше ми писали, що у серпні частині українських пенсіонерів додатково доплатять суму до 3,1 тис. грн. Відповідні виплати передбачені до Дня Незалежності України.

Також повідомляли, що у ПФУ нагадали правила виплати недоотриманих пенсій за попередні роки. Виплату коштів, які громадяни не забирали з власної вини, будуть здійснювати частинами.