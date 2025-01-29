Грошова допомога від NRC — хто має останній шанс на 54 тис. грн

Виплати від NRC у 54 тис. грн — хто з українців має шанс
У міжнародній гуманітарній організації "Норвезька рада у справах біженців" (NRC) у середу, 29 січня, добігає кінця реєстрація на грошову допомогу. Йдеться про виплату для громадян, які постраждали від війни.
Про це інформує NRC у соціальній мережі Facebook.
Хто з українців має шанс отримати виплати від NRC
Грошова допомога від Норвезької ради у справах біженців доступна тим громадянам, котрі:
- проживають у зоні бойових дій;
- є внутрішньо переміщеними особами.
Розмір допомоги становить 10,8 тис. гривень на одного члена родини одразу за три місяці. Максимально на родину виплачують 54 тис. гривень, однак є винятки.
"Максимальна кількість членів домогосподарства: не більше 5 осіб. Якщо більше, подавайте дві окремі форми з хоча б однією особою старше 18 років у кожній. Важливо, аби ці особи не повторювались у двох чи більше заявках, адже кожна наступна заявка буде визначена як дублікат та видалена", — пояснюють в організації.
Для організаторів важливим критерієм є те, щоб домогосподарство фізично перебувало в Україні.
Також у питанні відбору звертають увагу на наступні фактори:
- місцеперебування претендентів;
- склад сім'ї;
- статус переміщення;
- факт, чи постраждала родина від воєнних дій.
Як правильно подати заявку на допомогу
Подача заявок можлива через форму на сайті за посиланням. Реєстрація буде доступна до 17:00 29 січня.
Необхідно надати такі документи:
- паспорт/свідоцтво про народження дітей;
- офіційну довідку внутрішнього переселенця;
- ідентифікаційний код;
- номер банківської картки.
Фото або знімки екрана документів повинні бути чіткими, кольоровими та горизонтальними, а знімки екрана мають містити усю необхідну інформацію.
Відстежити стан заявки можна за посиланням.
Раніше ми писали, що в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців приймають заявки на фіндопомогу. Йдеться про суму у 10,8 тис. гривень в одному з регіонів.
Також повідомляли, що "Зимову тисячу" отримали мільйони громадян, заявки ще обробляють. Однак є низка проблем, через які одноразова державна допомога може не надійти.
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