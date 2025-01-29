Грошова допомога від NRC — хто має останній шанс на 54 тис. грн

Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У міжнародній гуманітарній організації "Норвезька рада у справах біженців" (NRC) у середу, 29 січня, добігає кінця реєстрація на грошову допомогу. Йдеться про виплату для громадян, які постраждали від війни.

Про це інформує NRC у соціальній мережі Facebook.

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Грошова допомога від Норвезької ради у справах біженців доступна тим громадянам, котрі:

проживають у зоні бойових дій;

є внутрішньо переміщеними особами.

Розмір допомоги становить 10,8 тис. гривень на одного члена родини одразу за три місяці. Максимально на родину виплачують 54 тис. гривень, однак є винятки.

"Максимальна кількість членів домогосподарства: не більше 5 осіб. Якщо більше, подавайте дві окремі форми з хоча б однією особою старше 18 років у кожній. Важливо, аби ці особи не повторювались у двох чи більше заявках, адже кожна наступна заявка буде визначена як дублікат та видалена", — пояснюють в організації.

Для організаторів важливим критерієм є те, щоб домогосподарство фізично перебувало в Україні.

Також у питанні відбору звертають увагу на наступні фактори:

місцеперебування претендентів;

склад сім'ї;

статус переміщення;

факт, чи постраждала родина від воєнних дій.

Як правильно подати заявку на допомогу

Подача заявок можлива через форму на сайті за посиланням. Реєстрація буде доступна до 17:00 29 січня.

Необхідно надати такі документи:

паспорт/свідоцтво про народження дітей;

офіційну довідку внутрішнього переселенця;

ідентифікаційний код;

номер банківської картки.

Фото або знімки екрана документів повинні бути чіткими, кольоровими та горизонтальними, а знімки екрана мають містити усю необхідну інформацію.

Відстежити стан заявки можна за посиланням.

Раніше ми писали, що в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців приймають заявки на фіндопомогу. Йдеться про суму у 10,8 тис. гривень в одному з регіонів.

Також повідомляли, що "Зимову тисячу" отримали мільйони громадян, заявки ще обробляють. Однак є низка проблем, через які одноразова державна допомога може не надійти.